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У Запоріжжі підстрелили одного з керівників "АвтоЄвроСили"

Подія сталася увечері 1 січня
У Запоріжжі побили і поранили з пістолета одного з лідерів організації "Автоєвросила" Владислава Погорєлова.
У Запоріжжі підстрелили одного з керівників "АвтоЄвроСили" Фото: соцмережі

"Підстрелили одного із керівників "Автоєвросили" Запоріжжя, на даний час активіст прооперований і знаходиться в лікарні", - повідомляється на сторінці організації у Facebook.

За словами самого Погорєлова, побили його біля дому за те, що зробив зауваження двом особам, які "кидали феєрверки під машини", зокрема, і під його авто.

"Я спустився вниз, в цей час вони вже сіли в машину, я зробив зауваження (один з нападників був з яскравим запахом алкоголю, інший дивно пританцьовував), у відповідь на зауваження почув мат і підвищений тон. Нападники вийшли з авто і потім ми пішли до моєї машини, я ввімкнув ліхтарик, щоб показати їм місце вибуху феєрверка (якраз під паливним баком)", - написав Погорєлов у Facebook.

"Після погроз на свою адресу я почув звук затвора пістолета і 3 вистріли, один з них попав мені в колінний суглоб", - додав він.

За словами Погорєлова, він намагався захищатися, але йому "направили пістолет в обличчя" і "стали вдвох бити".

"Після 5-хвилинного побиття, я впав на коліна і руки, потім було кілька ударів ногами в обличчя і рукояткою пістолета по голові", - стверджує постраждалий.  

За його словами, наразі йому "прооперували коліно, щелепу вправили, ніс вправили, три місця на потилиці зашили".

Поліція кваліфікувала напад як хуліганство (ст.296 ККУ), додав він.

 
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02 01 2019 09:51
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