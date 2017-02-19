У Запоріжжі підтримали київські "блокадні" протести

19 лютого у Запоріжжі люди вийшли на площу, щоб підтримати блокаду на Донбасі. Активісти висловили недовіру уряду, парламенту та президенту.

Протестувальники принесли з собою вугілля та дитячі іграшки, які полили червоною фарбою як символом крові, повідомляє Радіо Свобода.



Фото: radiosvoboda.org

Під час мітингу активісти зачитали звернення запорізьких ветеранських організацій, учасників АТО до центральних органів влади. Охочим пропонували поставити підпис під документом.

"У зв’язку з ситуацією, що склалася в державі, ветерани Антитерористичної операції вимагають: негайного звільнення військовополонених та політв’язнів-громадян України з полону "ЛНР-ДНР" та Російської Федерації; визнання ОРДЛО тимчасово окупованими територіями; припинення торгівлі з контрольованою терористами територією України та фінансування терористичних організацій "ЛНР-ДНР"; недопущення силового розблокування блокади та притягнення до відповідальності осіб, причетних до застосування насильства до активістів блокади... Висловлюємо недовіру президенту України, Верховній раді України та Кабінету міністрів України. У разі ігнорування наших вимог залишаємо за собою право на відновлення та захист конституційних прав шляхом безпосереднього народовладдя", – йдеться у зверненні.



Фото: radiosvoboda.org

Ініціатори звернення планують передати його до центральних органів влади 21 лютого під час акцій, що проходитимуть під Верховною Радою у Києві.

Також під час мітингу було оголошено про створення об’єднання ветеранських організацій учасників АТО "Чорна Рада".



Фото: radiosvoboda.org

В акції взяли участь близько півтори сотні городян, зокрема депутати Запорізької міської ради від фракцій "Укроп", "Батьківщина" та "Самопоміч".

Нагадаємо, сьогодні, 19 лютого ОУН та бійці добровольчих батальйонів влаштували "блокадне" віче на Майдані.

Учасники ходи, яка розпочалася одразу після завершення віча, планували поставити на розі Інститутської і Банкової намети. Їм вдалося встановити "символічний" намет з написом "Штаб блокування торгівлі з терористами", який згодом зник.

У сутичках на Європейській площі між учасниками блокади і поліцією серйозно постраждав поліцейський, п'ятеро протестувальників затримані.

Десятеро активістів "блокадної" ходи виламали одну із секцій паркану, який розділяв вулицю Інститутську на розі з вулицею Садовою.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених.

У зв’язку з блокадою уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили через обмеження поставок вугілля антрацитової групи.