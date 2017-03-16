У Запоріжжі прокуратура підозрює підполковника поліції у викраденні та вбивстві людини

Злочин було скоєно понад рік тому

У Запоріжжі 15 березня затримали співробітника поліції, якого підозрюють у викраденні та вбивстві людини.

"22 грудня 2015 року підозрюваний, використовуючи службове становище співробітника правоохоронного органу, спільно з невстановленими особами викрав із приміщення однієї з лікарень Запоріжжя потерпілого, після чого протиправно утримував його в автомобілі і задушив, а труп перевіз у лісосмугу біля с. Миколай-Поле Запорізького району", - повідомляє сайт обласної прокуратури.

Підполковнику поліції повідомлено про підозру за п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство за попередньою змовою групою осіб викраденої людини), ч. 3 ст. 365 (перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.



Фото: zap.gp.gov.ua

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Під час обшуку за місцем проживання поліцейського вилучено зброю та боєприпаси.

Також готується затримання інших співучасників злочину.

Нагадаємо, що на вулиці Антоновича у Києві невідомі розстріляли автомобіль Mercedes-Benz CLS, в якому їхав місцевий бізнесмен з двома дітьми. Чоловік загинув на місці.