У Запоріжжі прокуратура підозрює підполковника поліції у викраденні та вбивстві людини
"22 грудня 2015 року підозрюваний, використовуючи службове становище співробітника правоохоронного органу, спільно з невстановленими особами викрав із приміщення однієї з лікарень Запоріжжя потерпілого, після чого протиправно утримував його в автомобілі і задушив, а труп перевіз у лісосмугу біля с. Миколай-Поле Запорізького району", - повідомляє сайт обласної прокуратури.
Підполковнику поліції повідомлено про підозру за п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство за попередньою змовою групою осіб викраденої людини), ч. 3 ст. 365 (перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
Фото: zap.gp.gov.ua
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Під час обшуку за місцем проживання поліцейського вилучено зброю та боєприпаси.
Також готується затримання інших співучасників злочину.
Нагадаємо, що на вулиці Антоновича у Києві невідомі розстріляли автомобіль Mercedes-Benz CLS, в якому їхав місцевий бізнесмен з двома дітьми. Чоловік загинув на місці.
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