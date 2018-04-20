CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 19 квітня, в Запоріжжі патрульна поліція затримала п'яного 19-річного водія, який скоїв наїзд на пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, а потім кинувся тікати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Запоріжжі п'яний водій збив пішоходів на переході і намагався втекти від патрульних
Порушника вдалося впіймати тільки після тривалої погоні
Фото: 112.ua
Після погоні вулицями міста водія затримали, заблокувавши його рух службовим поліцейським автомобілем. Намагаючись утекти від переслідування, порушник пошкодив машину патрульних.
Поліцейські оформили п'ять протоколів про порушення ПДР: за вчинення ДТП, за водіння у п'яному стані, за водіння без прав, за відмову зупинитися на вимогу поліції, за покидання місця ДТП.
Слідча група зафіксувала порушення, які стали причиною заподіяння тілесних ушкоджень.
Нагадаємо, що в Одесі поліцейські затримали колишнього співробітника охоронної фірми, який в стані алкогольного сп'яніння їздив містом на службовому автомобілі.
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20 04 2018 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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