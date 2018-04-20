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У Запоріжжі п'яний водій збив пішоходів на переході і намагався втекти від патрульних

Порушника вдалося впіймати тільки після тривалої погоні
У четвер, 19 квітня, в Запоріжжі патрульна поліція затримала п'яного 19-річного водія, який скоїв наїзд на пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, а потім кинувся тікати.
У Запоріжжі п Фото: 112.ua

Після погоні вулицями міста водія затримали, заблокувавши його рух службовим поліцейським автомобілем. Намагаючись утекти від переслідування, порушник пошкодив машину патрульних.

Поліцейські оформили п'ять протоколів про порушення ПДР: за вчинення ДТП, за водіння у п'яному стані, за водіння без прав, за відмову зупинитися на вимогу поліції, за покидання місця ДТП.

Слідча група зафіксувала порушення, які стали причиною заподіяння тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, що в Одесі поліцейські затримали колишнього співробітника охоронної фірми, який в стані алкогольного сп'яніння їздив містом на службовому автомобілі.

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20 04 2018 11:16
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