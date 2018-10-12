У Запоріжжі розкрили мережу АЗС, які продавали паливо невстановленого походження

Співробітники податкової міліції вилучили з незаконного обігу велику партію неякісного палива невстановленого походження.

"В рамках проведення операцій "Акциз", "Рубіж", "Мережа" та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України встановлено компанію, яка здійснювала збут пального, що не відповідає технічним вимогам ДСТУ. Бензин, газ та дизпаливо реалізовувалися через підконтрольну мережу АЗС на території регіону та через оголошення в мережі Інтернет", - повідомляє прес-служба ГУ ДФС в Запорізькій області.

Як встановило розслідування, в документах в якості постачальника вказувалися СГД-імпортери та СГД з ознаками фіктивності. Саме паливо виготовлялося з порушеннями встановленого порядку, шляхом змішування низькоякісних нафтопродуктів і речовин, які наближають хімічний склад суміші до автомобільних бензинів А-92, А-95 і ДП.

"За результатами обшуків, проведених в офісних та інших приміщеннях, які використовувалися фігурантами, із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 165,5 тисячі літрів пально-мастильних матеріалів (бензин різних марок, дизельне пальне, скраплений газ) на загальну суму майже 5,7 мільйона гривень, ємності для їх зберігання, а також чорнові записи, документи щодо придбання ПММ та домішок тощо", - вказується в повідомленні.

На даний момент тривають слідчі заходи.

Раніше, Управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби (ДФС) в Києві звернулося до суду з проханням заарештувати 18 заправних станцій на території Києва і прилеглих районах Київської області.