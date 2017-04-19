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У Запоріжжі СБУ попередила розкрадання комплектуючих на авіаційному підприємстві

Махінацію організував місцевий бізнесмен
Співробітники Служби безпеки та поліції завадили розкраданню комплектуючих військового призначення на авіаційному заводі в Запорожжі.
У Запоріжжі СБУ попередила розкрадання комплектуючих на авіаційному підприємстві Фото: з відкритих джерел

Встановлено, що оборудку намагався організувати місцевий комерсант, який співпрацював із промисловими підприємствами міста, повідомляє сайт СБУ.

"Бізнесмен домовився з двома працівниками підприємства "винести" з території заводу комплектуючі до авіаційних двигунів військового призначення. Попередньо він з'ясував, що на придбання деталей є замовники з інших країн, у тому числі і з Росії, і встановив з ними контакт", - ідеться в повідомленні.

Працівників заводу затримали під час передачі комплектуючих до літаків.


Фото: ssu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що в Чернігівській області правоохоронці затримали двох торгівців боєприпасами.

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