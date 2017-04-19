У Запоріжжі СБУ попередила розкрадання комплектуючих на авіаційному підприємстві
Встановлено, що оборудку намагався організувати місцевий комерсант, який співпрацював із промисловими підприємствами міста, повідомляє сайт СБУ.
"Бізнесмен домовився з двома працівниками підприємства "винести" з території заводу комплектуючі до авіаційних двигунів військового призначення. Попередньо він з'ясував, що на придбання деталей є замовники з інших країн, у тому числі і з Росії, і встановив з ними контакт", - ідеться в повідомленні.
Працівників заводу затримали під час передачі комплектуючих до літаків.
Фото: ssu.gov.ua
Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що в Чернігівській області правоохоронці затримали двох торгівців боєприпасами.
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