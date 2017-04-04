CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 3 квітня, суд Ленінського району Запоріжжя звільнив з-під варти чоловіка, який у ніч на 30 березня відкрив стрілянину на вулиці Маршала Чуйкова, поранивши перехожих.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Запоріжжі суд звільнив з-під варти чоловіка, який влаштував хаотичну стрілянину по перехожих
Чоловік стріляв з рушниці, на яку мав дозвіл
Фото: AFP
Зловмисник, який виявився сином місцевого чиновника, був відпущений під особисту поруку, передає Інтерфакс-Україна.
"Суд обрав затриманому запобіжний захід не пов'язаний із позбавленням волі. Він відпущений з-під варти під особисту поруку", - заявили в прокуратурі.
Нагадаємо, патрульні Запоріжжя в ніч на 30 березня затримали п'яного чоловіка після того, як він влаштував стрілянину біля магазину та поранив двох людей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 04 2017 07:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles