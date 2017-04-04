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У Запоріжжі суд звільнив з-під варти чоловіка, який влаштував хаотичну стрілянину по перехожих

Чоловік стріляв з рушниці, на яку мав дозвіл
У понеділок, 3 квітня, суд Ленінського району Запоріжжя звільнив з-під варти чоловіка, який у ніч на 30 березня відкрив стрілянину на вулиці Маршала Чуйкова, поранивши перехожих.
У Запоріжжі суд звільнив з-під варти чоловіка, який влаштував хаотичну стрілянину по перехожих Фото: AFP

Зловмисник, який виявився сином місцевого чиновника, був відпущений під особисту поруку, передає Інтерфакс-Україна.

"Суд обрав затриманому запобіжний захід не пов'язаний із позбавленням волі. Він відпущений з-під варти під особисту поруку", - заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, патрульні Запоріжжя в ніч на 30 березня затримали п'яного чоловіка після того, як він влаштував стрілянину біля магазину та поранив двох людей.

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04 04 2017 07:38
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