У Запоріжжі суд звільнив з-під варти чоловіка, який влаштував хаотичну стрілянину по перехожих Чоловік стріляв з рушниці, на яку мав дозвіл

У понеділок, 3 квітня, суд Ленінського району Запоріжжя звільнив з-під варти чоловіка, який у ніч на 30 березня відкрив стрілянину на вулиці Маршала Чуйкова, поранивши перехожих.

Фото: AFP

Зловмисник, який виявився сином місцевого чиновника, був відпущений під особисту поруку, передає Інтерфакс-Україна. "Суд обрав затриманому запобіжний захід не пов'язаний із позбавленням волі. Він відпущений з-під варти під особисту поруку", - заявили в прокуратурі. Нагадаємо, патрульні Запоріжжя в ніч на 30 березня затримали п'яного чоловіка після того, як він влаштував стрілянину біля магазину та поранив двох людей.

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