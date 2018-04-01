У Запоріжжі священик УПЦ (МП) відмовився відспівувати трагічно загиблого малюка, хрещеного в УПЦ (КП)

В іншій церкві батькам також відмовили через хрещення в Київському патріархаті

Запорізький священик під час похорону відмовився відспівувати загиблого 2-річного малюка, на якого впав самогубець, через те, що дитину хрестили в Київському патріархаті.

Сам священик Євген Молчанов представляє Московський патріархат. Отець Євген пояснив, що в МП не визнають Київський патріархат.

Про інцидент розповів батько дитини Роман Поліщук в коментарі виданню ForPost.

Молчанов додав, що його відмова під час процесії викликала невдоволення присутніх. За його словами, батько загиблої дитини вдарив його. Священик передав свої вибачення батькам. Він додав, що молиться за загиблу дитину вдома, а в церкві не можна, оскільки для МП такі парафіяни формально вважаються нехрещеними.

"Мати плакала і падала перед ним на коліна, але це не допомогло", - додав Роман.

Сім'я звернулася в найближчу церкву (імені Іоанна Кронштатского), але там з тих же причин відповіли відмовою.

"Священики просто закрили двері перед ними і попросили покинути територію церкви", - цитує видання коментар батька.

В результаті батьки трагічно загиблого малюка звернулися до церкви Святого Миколая, де хрестили дитину, там і здійснили обряд відспівування.

Похорон організовувало бюро. Там пояснили, що це перший інцидент з відмовою. У місті присутні тільки дві церкви КП, тому більшість мешканців хрестили священики МП.

Нагадаємо, 31 грудня малюк загинув через самогубця. 39-річний чоловік викинувся з вікна багатоповерхівки і впав на маленьку дитину, що стола під під'їздом.