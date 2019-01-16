У Запоріжжі від грипу померло немовля, - МОЗ

"Зростає також і кількість летальних випадків. З початку епідеміологічного сезону маємо таких випадків 19, сезон зараз у розпалі"

В Україні за останню добу від грипу померло двоє люде: один чоловік похилого віку у Житомирі та одне немовля у Запоріжжі.

Заявила лікарка-епідеміолог, завідувачка відділу грипу та ГРВІ Центру громадського здоров’я МОЗ Оксана Артемчук, повідомляє "Громадське".

"Як ми знаємо, діти повернулись з канікул на навчання у школи, тому очікувано з наступного тижня захворюваність буде зростати серед дитячого населення. Зростає також і кількість летальних випадків. З початку епідеміологічного сезону маємо таких випадків 19, сезон зараз у розпалі. Тобто випадків може бути більше", - сказала експертка.

За її словами, унаслідок захворювання грипом у Запоріжжі померла дитина, якій було 1,5 місяця.

"Сьогодні ввечері ми отримали дані про смерть немовляти у Запоріжжі, дитині було півтора місяці. Підтверджено лабораторно - грип. Також чоловік з Житомира похилого віку. Ці дані ми ще не включили в наш реєстр, поки ми говоримо про 19 летальних випадків", - наголосила Артемчук.

Нагадаємо, що у Чернігівській області на вихідних від ускладнень грипу померли три людини.