У Запоріжжі від грипу померло немовля, - МОЗ
Заявила лікарка-епідеміолог, завідувачка відділу грипу та ГРВІ Центру громадського здоров’я МОЗ Оксана Артемчук, повідомляє "Громадське".
"Як ми знаємо, діти повернулись з канікул на навчання у школи, тому очікувано з наступного тижня захворюваність буде зростати серед дитячого населення. Зростає також і кількість летальних випадків. З початку епідеміологічного сезону маємо таких випадків 19, сезон зараз у розпалі. Тобто випадків може бути більше", - сказала експертка.
За її словами, унаслідок захворювання грипом у Запоріжжі померла дитина, якій було 1,5 місяця.
"Сьогодні ввечері ми отримали дані про смерть немовляти у Запоріжжі, дитині було півтора місяці. Підтверджено лабораторно - грип. Також чоловік з Житомира похилого віку. Ці дані ми ще не включили в наш реєстр, поки ми говоримо про 19 летальних випадків", - наголосила Артемчук.
Нагадаємо, що у Чернігівській області на вихідних від ускладнень грипу померли три людини.
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