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У Запоріжжі викладач-хабарник ховав гроші в Кримінальному кодексі

Ціна сприяння при здачі іспитів і заліків - від 400 до 1000 гривень
У Запоріжжі "на гарячому", під час отримання хабара, зловили доцента кафедри юридичного факультету одного із вищих учбових закладів.
У Запоріжжі викладач-хабарник ховав гроші в Кримінальному кодексі Фото: odessa.net

Під час проведення слідчих дій мічені гроші були виявлені у примірнику чинного Кримінального кодексу України.

В СБУ повідомили, що викладач систематично вимагав гроші від студентів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ціна сприяння при здачі іспитів і заліків - від 400 до 1000 гривень. 

Нагадаємо, 4 січня в Києві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.

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30 01 2017 16:43
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