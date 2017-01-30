У Запоріжжі викладач-хабарник ховав гроші в Кримінальному кодексі Ціна сприяння при здачі іспитів і заліків - від 400 до 1000 гривень

У Запоріжжі "на гарячому", під час отримання хабара, зловили доцента кафедри юридичного факультету одного із вищих учбових закладів.

Фото: odessa.net

Під час проведення слідчих дій мічені гроші були виявлені у примірнику чинного Кримінального кодексу України. В СБУ повідомили, що викладач систематично вимагав гроші від студентів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Ціна сприяння при здачі іспитів і заліків - від 400 до 1000 гривень. Нагадаємо, 4 січня в Києві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію