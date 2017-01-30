БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ Запоріжжі "на гарячому", під час отримання хабара, зловили доцента кафедри юридичного факультету одного із вищих учбових закладів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Запоріжжі викладач-хабарник ховав гроші в Кримінальному кодексі
Ціна сприяння при здачі іспитів і заліків - від 400 до 1000 гривень
Фото: odessa.net
Під час проведення слідчих дій мічені гроші були виявлені у примірнику чинного Кримінального кодексу України.
В СБУ повідомили, що викладач систематично вимагав гроші від студентів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ціна сприяння при здачі іспитів і заліків - від 400 до 1000 гривень.
Нагадаємо, 4 січня в Києві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.
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