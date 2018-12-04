У Запоріжжі за хабарництво затримали патрульного поліцейського

Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі

Вчора правоохоронні органи Запоріжжя затримали інспектора з відділу безпеки дорожнього руху Запорізької поліції за вимогу хабара.

"Було встановлено, що 26-річний старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Управління Патрульної поліції м. Запоріжжя вимагає неправомірну вигоду з чоловіка, який здійснює незаконну торгівлю дизельним паливом на автодорозі. За те, що поліцейський не складатиме адміністративний протокол та не перешкоджатиме діяльності запоріжець повинен був сплатити йому певну грошову винагороду", - повідомляє прес-служба Нацполіції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

"Наразі тривають заходи по оголошенню підозри поліцейському, викритому у корупційних діях та обрання йому міри запобіжного заходу. За вчинений злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності на строк до 3 років, з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримали на хабарі підполковника управління захисту економіки Нацполіції в Харківській області.