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У Запоріжжі запустили "соціальне таксі" для дітей з інвалідністю

Поки що послуга працює в тестовому режимі
У Запоріжжі створили послугу "соціального таксі" для дітей з інвалідністю.
У Запоріжжі запустили "соціальне таксі" для дітей з інвалідністю Фото: zp.gov.ua/uk

Діти, які не можуть самостійно пересуватися, зможуть безкоштовно доїхати до реабілітаційного центру чи лікарні на спеціально обладнаному авто, заявили у Запорізькій міській раді.

Першочергово на такому авто возитимуть дітей, що мають порушення опорно-рухового апарату, не можуть самостійно пересуватися, або пересуваються на милицях чи інвалідному візку.

"Соціальне таксі" обладнане підіймачем та поручнем. В такому авто можна одночасно перевозити двох людей на візках.

Для того, щоб скористатися такою послугою, батьки дитини мають подати заяву до відділку соціально реабілітації у своєму районі, надати документи дитини та свідоцтво про інвалідність.

У місті складуть графік користування таким "таксі". Надалі, аби його викликати, можна буде просто зателефонувати диспетчеру. Одна родина зможе скористатися такою послугою тричі на місяць, додали у міській раді Запоріжжя.

Також, Рада розширила категорії дітей, які потребують особливої підтримки

Додамо, комунальне підприємство "Київпастранс" витратило в 2016 році 10 млн 404 тис. грн на встановлення спеціальних підйомників для людей з інвалідністю на станціях швидкісного трамвая. Жоден з них не працює.

 
 
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22 11 2018 10:23
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