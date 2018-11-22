У Запоріжжі запустили "соціальне таксі" для дітей з інвалідністю
Діти, які не можуть самостійно пересуватися, зможуть безкоштовно доїхати до реабілітаційного центру чи лікарні на спеціально обладнаному авто, заявили у Запорізькій міській раді.
Першочергово на такому авто возитимуть дітей, що мають порушення опорно-рухового апарату, не можуть самостійно пересуватися, або пересуваються на милицях чи інвалідному візку.
"Соціальне таксі" обладнане підіймачем та поручнем. В такому авто можна одночасно перевозити двох людей на візках.
Для того, щоб скористатися такою послугою, батьки дитини мають подати заяву до відділку соціально реабілітації у своєму районі, надати документи дитини та свідоцтво про інвалідність.
У місті складуть графік користування таким "таксі". Надалі, аби його викликати, можна буде просто зателефонувати диспетчеру. Одна родина зможе скористатися такою послугою тричі на місяць, додали у міській раді Запоріжжя.
Також, Рада розширила категорії дітей, які потребують особливої підтримки.
Додамо, комунальне підприємство "Київпастранс" витратило в 2016 році 10 млн 404 тис. грн на встановлення спеціальних підйомників для людей з інвалідністю на станціях швидкісного трамвая. Жоден з них не працює.
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