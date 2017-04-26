У Запоріжжі затримали медика, який оформлював інвалідність за $1 тис

Завідувача одного із центрів обласної лікарні Запоріжжя затримали в службовому кабінеті із хабаром у руках.

Під час розслідування поліцейські встановили, що 45-річний лікар, який, крім того, що обіймає посаду завідувача одного із медичних центрів, також є членом обласної медико-соціальної комісії, за тисячу доларів США пообіцяв громадянину, який не має проблем зі здоров’ям, оформити групу інвалідності, повідомляє прес-служба Нацполіції.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Головного управління поліції області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Зараз поліцейські перевіряють причетність інших лікарів МСЕК до корупційної діяльності.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України затримала на хабарі військового лікаря у районі проведення АТО. Правоохоронці встановили, що чоловік вимагав 5,5 тисяч гривень з місцевого мешканця за медичний висновок щодо визнання його непридатним до військової служби, повідомляє прес-центр СБУ.