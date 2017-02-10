У Запоріжжі затримали власницю хостелу, де при пожежі загинули 5 осіб
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області Олег Золотоноша на своїй сторінці в Facebook.
"Щодо нічної пожежі приміщення по вулиці Жуковського повідомляю, що попередня причина пожежі: займання електромережі в коридорі другого поверху. Внаслідок загинуло 5 осіб. За даним фактом слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, - ред.)", - написав Золотоноша.
Крім цього, за його словами, затримана господиня помешкання, яка здавала в оренду кімнати для проживання. Слідчі заходи тривають.
Раніше повідомлялося, що в результаті пожежі в хостелі в центрі Запоріжжя загинули 5 осіб: 4 на місці події та ще один у лікарні. Три людини госпіталізовані, двоє знаходяться у важкому стані. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
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