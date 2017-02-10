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У Запоріжжі затримали власницю хостелу, де при пожежі загинули 5 осіб

У поліції повідомили, що попередня причина пожежі - займання електромережі в коридорі другого поверху
У Запоріжжі затриманв власниця хостелу, при пожежі в якому загинули п'ятеро мешканців.
У Запоріжжі затримали власницю хостелу, де при пожежі загинули 5 осіб Фото: ДСНС

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області Олег Золотоноша на своїй сторінці в Facebook.

"Щодо нічної пожежі приміщення по вулиці Жуковського повідомляю, що попередня причина пожежі: займання електромережі в коридорі другого поверху. Внаслідок загинуло 5 осіб. За даним фактом слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, - ред.)", - написав Золотоноша.

Крім цього, за його словами, затримана господиня помешкання, яка здавала в оренду кімнати для проживання. Слідчі заходи тривають.

Раніше повідомлялося, що в результаті пожежі в хостелі в центрі Запоріжжя загинули 5 осіб: 4 на місці події та ще один у лікарні. Три людини госпіталізовані, двоє знаходяться у важкому стані. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

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02 10 2017 21:41
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