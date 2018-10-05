У Запоріжжі зіткнулися близько 10 авто та маршрутка: є постраждалі, - ВІДЕО

Водій Lexus, який, ймовірно, спричинив ДТП, був у стані сильного алкогольного сп’яніння

У центрі Запоріжжя зіткнулися близько 10 автомобілів та маршрутка. Унаслідок аварії трьох людей госпіталізували.

ДТП сталася на проспекті Соборному поблизу зупинки "Сталеварів". За словами глави незалежної профспілки співробітників швидкоїдопомоги Запоріжжя Анатолія Сидоренка, за попередніми даними, трьох постраждалих відправили до лікарень.

"Двоє людей перебувають у стані середньої важкості, ще один - у важкому стані. Дитину доставили у дитячу обласну лікарню, водія Huindai та ще одного пасажира - у 5 міську лікарню", - повідомляє сайт міста 061 з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

На місце аварії прибули поліцейські, рятувальники та дві бригади швидкої допомоги.

Зазначається, що водій Lexus, який, ймовірно, спричинив ДТП, був у стані сильного алкогольного сп’яніння. Його затримала поліція.

Нагадаємо, що близько 6 ранку 17 квітня у Кривому Розі на перетині вулиць Металургів і Героїв АТО сталася ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса і автобуса, який перевозив співробітників металургійного комбінату.

Внаслідок ДТП загинуло 11 осіб, десятки дістали поранення різного ступеня тяжкості, 21 людина постраждала.