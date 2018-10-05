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У Запоріжжі зіткнулися близько 10 авто та маршрутка: є постраждалі, - ВІДЕО

Водій Lexus, який, ймовірно, спричинив ДТП, був у стані сильного алкогольного сп’яніння
У центрі Запоріжжя зіткнулися близько 10 автомобілів та маршрутка. Унаслідок аварії трьох людей госпіталізували.
У Запоріжжі зіткнулися близько 10 авто та маршрутка: є постраждалі, - ВІДЕО Фото: google.com

ДТП сталася на проспекті Соборному поблизу зупинки "Сталеварів". За словами глави незалежної профспілки співробітників швидкоїдопомоги Запоріжжя Анатолія Сидоренка, за попередніми даними, трьох постраждалих відправили до лікарень.

"Двоє людей перебувають у стані середньої важкості, ще один - у важкому стані. Дитину доставили у дитячу обласну лікарню, водія Huindai та ще одного пасажира - у 5 міську лікарню", - повідомляє сайт міста 061 з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

На місце аварії прибули поліцейські, рятувальники та дві бригади швидкої допомоги.

Зазначається, що водій Lexus, який, ймовірно, спричинив ДТП, був у стані сильного алкогольного сп’яніння. Його затримала поліція.

Нагадаємо, що близько 6 ранку 17 квітня у Кривому Розі на перетині вулиць Металургів і Героїв АТО сталася ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса і автобуса, який перевозив співробітників металургійного комбінату.

Внаслідок ДТП загинуло 11 осіб, десятки дістали поранення різного ступеня тяжкості,  21 людина постраждала. 

 
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10 05 2018 17:45
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