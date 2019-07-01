У Запорізькій і Донецькій областях ввели обмеження для транспорту через снігопад, - КАРТА
Обмеження стосується великовагових і маршрутних транспортних засобів на дорогах М-14 Одеса - Новоазовськ (475-557 км) і М-30 Василівка - Бердянськ (45-143 км), повідомила прес-служба поліції.
Крім того, на дорозі М-14 Одеса - Новоазовськ від Приазовського до Азовського обмежено рух для всіх транспортних засобів. Аналогічне обмеження діє на півдні Донецької області на дорозі Т-0803 Запоріжжя - Маріуполь між селами Нікольське і Новокраснівка.
Обмеження проїзду пов'язане зі складними погодними умовами - спостерігається поривчастий вітер до 25 м/с, який призводить до утворення снігових переметів заввишки до 0,5 м.
Також, у результаті погіршення погодних умов в Україні залишаються знеструмленими п'ять населених пунктів у двох областях.
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