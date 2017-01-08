У Запорізькій міськраді СБУ вилучила несертифіковані системи аудіо- та відеоспостереження
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Ініціаторів та мету встановлення систем спостереження в адміністративних приміщеннях органу місцевого самоврядування, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, буде встановлено під час досудового слідства", - підкреслюється у повідомленні.
При цьому у відомстві нагадали, що силовики сьогодні проводили слідчі дії у приміщеннях Запорізької міськради з метою виявлення та фіксації каналів збирання та передачі стороннім особам службової інформації з обмеженим доступом.
"Обшуки проводились з дотриманням вимог чинного процесуального законодавства України, в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 359 Кримінального кодексу України, за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації", - додається у повідомленні.
Раніше у міськраді повідомили, що причиною обшуків стала інформація про те, що з мерії за допомогою спецзасобів передавалася інформація на окуповану територію Донбасу.
У вівторок, 1 серпня, у приміщеннях управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації пройшли обшуки в рамках розслідування корупційних дій посадових осіб КОДА.
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