У Запорізькій міськраді СБУ вилучила несертифіковані системи аудіо- та відеоспостереження

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) за результатами обшуків у приміщеннях Запорізької міської ради вилучили та скерували на експертизу несертифіковані системи аудіо- та відеоспостереження.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Ініціаторів та мету встановлення систем спостереження в адміністративних приміщеннях органу місцевого самоврядування, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, буде встановлено під час досудового слідства", - підкреслюється у повідомленні.

При цьому у відомстві нагадали, що силовики сьогодні проводили слідчі дії у приміщеннях Запорізької міськради з метою виявлення та фіксації каналів збирання та передачі стороннім особам службової інформації з обмеженим доступом.

"Обшуки проводились з дотриманням вимог чинного процесуального законодавства України, в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 359 Кримінального кодексу України, за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації", - додається у повідомленні.

Раніше у міськраді повідомили, що причиною обшуків стала інформація про те, що з мерії за допомогою спецзасобів передавалася інформація на окуповану територію Донбасу.

У вівторок, 1 серпня, у приміщеннях управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації пройшли обшуки в рамках розслідування корупційних дій посадових осіб КОДА.