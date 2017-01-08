Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Запорізькій міськраді СБУ вилучила несертифіковані системи аудіо- та відеоспостереження

Посадовців Запорізької міськради підозрюють у передачі інформації обмеженого доступу на окуповану територію Донбасу
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) за результатами обшуків у приміщеннях Запорізької міської ради вилучили та скерували на експертизу несертифіковані системи аудіо- та відеоспостереження.
У Запорізькій міськраді СБУ вилучила несертифіковані системи аудіо- та відеоспостереження СБУ. Фото: ukraineunderattack.org

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Ініціаторів та мету встановлення систем спостереження в адміністративних приміщеннях органу місцевого самоврядування, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, буде встановлено під час досудового слідства", - підкреслюється у повідомленні.

При цьому у відомстві нагадали, що силовики сьогодні проводили слідчі дії у приміщеннях Запорізької міськради з метою виявлення та фіксації каналів збирання та передачі стороннім особам службової інформації з обмеженим доступом.

"Обшуки проводились з дотриманням вимог чинного процесуального законодавства України, в рамках кримінального провадження, відкритого за  ст. 359 Кримінального кодексу України, за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації", - додається у повідомленні.

Раніше у міськраді повідомили, що причиною обшуків стала інформація про те, що з мерії за допомогою спецзасобів передавалася інформація на окуповану територію Донбасу.

У вівторок, 1 серпня, у приміщеннях управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації пройшли обшуки в рамках розслідування корупційних дій посадових осіб КОДА.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 08 2017 20:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.