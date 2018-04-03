У Запорізькій області чиновника ДФС затримали за хабар у сумі 250 тис грн
"Встановлено, що за зменшення суми збитків в акті перевірки від 650 тис. гривень до 170 тис. гривень вказаний чиновник вимагав і отримав від директора комерційної структури неправомірну вигоду в сумі 250 тис. грн", - повідомляє прес-служба військової прокуратури.
Відзначається, що податківця затримали в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час вчинення злочину. Нині військова прокуратура Запорізького гарнізону проводить першочергові слідчі (розшукові) дії та продовжує обшуки за місцем проживання і роботи підозрюваного.
Крім того, зазначають у відомстві, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарах посадовця внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі