У Запорізькій області чиновника ДФС затримали за хабар у сумі 250 тис грн

Військова прокуратура спільно зі слідчими Служби безпеки викрила у хабарництві начальника відділу аудиту однієї з податкових інспекцій Головного управління ДФС в Запорізькій області.

"Встановлено, що за зменшення суми збитків в акті перевірки від 650 тис. гривень до 170 тис. гривень вказаний чиновник вимагав і отримав від директора комерційної структури неправомірну вигоду в сумі 250 тис. грн", - повідомляє прес-служба військової прокуратури.

Відзначається, що податківця затримали в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час вчинення злочину. Нині військова прокуратура Запорізького гарнізону проводить першочергові слідчі (розшукові) дії та продовжує обшуки за місцем проживання і роботи підозрюваного.

Крім того, зазначають у відомстві, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарах посадовця внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві.