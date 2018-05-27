У Запорізькій області море затопило пляжі та бази відпочинку, – ФОТО

У Кирилівці Запорізької області на узбережжях Азовського моря вода затопила пляжі і бази відпочинку.

Шторм почався у п’ятницю і не затихає досі, повідомляє "РИА Мелитополь".

Вода стоїть на базах відпочинку "Федотова коса" та "Пересип".

У ДСНС повідомляють, що в районі бази відпочинку "Золотий берег" на острові Бірючий застряг автобус.

"26 травня о 12:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в районі бази відпочинку "Золотий берег" на острові Бірючий смт Кирилівка застряг автобус та потрібна допомога фахівців ДСНС. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що внаслідок сильного вітру та підняття рівня води виникло підтоплення і крім автобуса потребували допомоги ще більше десятка автомобілів. Бійці ДСНС за допомогою тросів витягнули із району підтоплення до села Степок 11 легкових автомобілів та вивезли 23 людини із них троє дітей", – розповіли в ДСНС.



Фото: ria-m.tv



Фото: ria-m.tv

Начальник Приазовського національного парку Дмитро Воловик пояснив, що пляжі та бази відпочинку в Кирилівці затопило через берегову лінію, яку вчасно не засипали піском. За його словами, днями в селищі був сильний вітер – 25-30 м/с.

"Нами три-чотири роки робляться спостереження про те, що берегова кромка змивається. Це явище характерне для всього північного узбережжя Азовського моря, тому що превалює східний вітер і постійно змиває", – цитує Воловика "Громадське радіо".

За його словами, на території нацпарку є гирла, яка з'єднує Азовське море та Молочний лиман, і фактично ця гирла є пісколовкою: пісок переміщується під час шторму і постійно її забиває.

"Ми щонайменше два рази на рік її чистимо. Через це у нас накопичилася велика кількість піску. В середині травня на нараді у Кирилівській селищній раді ми запропонували базам відпочинку, дитячим піонерський таборам, у яких змило пляжі, запропонували такий природоохоронний захід – надати їм необхідну кількість цього піску, щоб вони відсипали собі пляжі", – говорить начальник Приазовського національного парку.

За його словами, нацпарк разом з владою Кирилівки та правоохоронцями розробили план природоохоронних заходів. Нацпарк робить відгрузку піску та контролює, щоб його висипали на пляжі.

"Якщо цей пісок перемістити на пляжі, то відповідно, перший удар стихії буде саме на пляжі", – пояснив Дмитро Воловик.

Він зазначив, що вже відсипали пісок на пляжі на базах відпочинку "Горняк" та "Дикарь". Ще сім заявок на відсипання піску на пляжі нацпарк отримав від дитячих таборів. Більше ніхто угод з нацпарком щодо відсипання піску на пляжі не укладав.

"Якщо відсипається пісок на пляж, то змиватиметься берегова лінія, а не пляж", – зазначив Дмитро Воловик.



Фото: ria-m.tv



Фото: ria-m.tv



Фото: ria-m.tv



Фото: ria-m.tv



Фото: ria-m.tv