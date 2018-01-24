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У Запорізькій області повністю закрили три траси

Без електроенергії в Україні залишається 61 населений пункт
У зв'язку з ускладненнями через зимову погоду в Запорізькій області перекрили три автошляхи для всіх видів транспорту.
У Запорізькій області повністю закрили три траси Фото: dsns.gov.ua

Згідно з картою МВС, йдеться про наступні дороги: М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (400-444 км); Т-0811 Веселе-Новобогданівка (1-36 км); Н-30 Василівка-Бердянськ (88-100 км).


Фото: МВС

Крім того, залишається складною обстановка на автошляхах М-14 і р-47 на території Херсонської області.

Без електроенергії в Україні залишається 61 населений пункт. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Черкаську та Одеську області.

Нагадаємо, що в Запорізькій області через негоду 750 людей опинились у сніговому полоні на дорогах.

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24 01 2018 20:35
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