У Запорізькій області повністю закрили три траси Без електроенергії в Україні залишається 61 населений пункт

У зв'язку з ускладненнями через зимову погоду в Запорізькій області перекрили три автошляхи для всіх видів транспорту.

Фото: dsns.gov.ua

Згідно з картою МВС, йдеться про наступні дороги: М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (400-444 км); Т-0811 Веселе-Новобогданівка (1-36 км); Н-30 Василівка-Бердянськ (88-100 км).

Фото: МВС Крім того, залишається складною обстановка на автошляхах М-14 і р-47 на території Херсонської області. Без електроенергії в Україні залишається 61 населений пункт. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Черкаську та Одеську області. Нагадаємо, що в Запорізькій області через негоду 750 людей опинились у сніговому полоні на дорогах.

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