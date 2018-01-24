CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зв'язку з ускладненнями через зимову погоду в Запорізькій області перекрили три автошляхи для всіх видів транспорту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Запорізькій області повністю закрили три траси
Без електроенергії в Україні залишається 61 населений пункт
Фото: dsns.gov.ua
Згідно з картою МВС, йдеться про наступні дороги: М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (400-444 км); Т-0811 Веселе-Новобогданівка (1-36 км); Н-30 Василівка-Бердянськ (88-100 км).
Фото: МВС
Крім того, залишається складною обстановка на автошляхах М-14 і р-47 на території Херсонської області.
Без електроенергії в Україні залишається 61 населений пункт. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Черкаську та Одеську області.
Нагадаємо, що в Запорізькій області через негоду 750 людей опинились у сніговому полоні на дорогах.
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