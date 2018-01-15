У Запорізькій області стався вибух у житловому будинку, є постраждалі
У місті Василівка Запорізької області в житловому будинку стався вибух, в результаті чого постраждали двоє людей, повідомляє ДСНС.
"15 січня о 18:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про вибух в одноповерховому житловому будинку на двох господарів по вулиці Молодіжна в місті Василівка Василівського району", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники встановили, що в будинку стався вибух газової суміші, в результаті чого виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів. Зокрема, горів дах будинку.
У центральну лікарню міста доставили 13-річну дитину і його 57-річну бабусю. Пожежа була ліквідована о 19:45.
Причина події з'ясовується.
Нагадаємо, поліція розшукує чоловіка, який кинув гранату РГД-5 у двір приватного будинку 63-річного жителя сел. Руська Лозова Харківської області в ніч на суботу, 13 січня.
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