У Запорізькій області стався вибух у житловому будинку, є постраждалі

Рятувальники встановили, що в будинку стався вибух газової суміші

Стався вибух газової суміші, і загорівся дах житлового будинку на площі 50 квадратних метрів, на гасіння якої знадобилася одна година.

У місті Василівка Запорізької області в житловому будинку стався вибух, в результаті чого постраждали двоє людей, повідомляє ДСНС.

"15 січня о 18:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про вибух в одноповерховому житловому будинку на двох господарів по вулиці Молодіжна в місті Василівка Василівського району", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники встановили, що в будинку стався вибух газової суміші, в результаті чого виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів. Зокрема, горів дах будинку.

У центральну лікарню міста доставили 13-річну дитину і його 57-річну бабусю. Пожежа була ліквідована о 19:45.

Причина події з'ясовується.

Нагадаємо, поліція розшукує чоловіка, який кинув гранату РГД-5 у двір приватного будинку 63-річного жителя сел. Руська Лозова Харківської області в ніч на суботу, 13 січня.