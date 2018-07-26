CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Оріховському районі Запорізької області трьох людей уразила блискавка 25 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Запорізькій області трьох людей уразила блискавка
Двоє постраждалих відмовилися від госпіталізації
Фото: pravda.lutsk.ua
Перший удар блискавки уразив двох чоловіків 49 та 18 років. Блискавка вдарила в металеву конструкцію та вразила людей, які стояли поруч. Чоловіки відмовилися від госпіталізації, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Другий удар блискавки уразив 66-річного чоловіка, який стояв на своєму подвір’ї. Блискавка вдарила біля місця, де стояв чоловік. Постраждалого госпіталізували до районної лікарні.
Нагадаємо, що в Україні внаслідок негоди у середу, 25 липня, знеструмлено 117 населених пунктів у 7 областях.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 07 2018 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі