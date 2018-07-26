У Запорізькій області трьох людей уразила блискавка

В Оріховському районі Запорізької області трьох людей уразила блискавка 25 липня.

Перший удар блискавки уразив двох чоловіків 49 та 18 років. Блискавка вдарила в металеву конструкцію та вразила людей, які стояли поруч. Чоловіки відмовилися від госпіталізації, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Другий удар блискавки уразив 66-річного чоловіка, який стояв на своєму подвір’ї. Блискавка вдарила біля місця, де стояв чоловік. Постраждалого госпіталізували до районної лікарні.

Нагадаємо, що в Україні внаслідок негоди у середу, 25 липня, знеструмлено 117 населених пунктів у 7 областях.