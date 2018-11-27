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У Запорізькій області цивільним особам заборонять носити військову форму

Усіх, хто носитиме військову форму, обіцяють ретельно перевіряти
Запорізькі правоохоронці планують тимчасово заборонити цивільним носити військову форму.
У Запорізькій області цивільним особам заборонять носити військову форму Фото: ukrinform.ua

Про це під час брифінгу в ОДА заявив керівник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров, повідомляє "Укрінформ".

"Буде ухвалене рішення про заборону використання військової форми, крім військових, Нацгвардії і силових структур. На всі випадки будемо реагувати оперативно. Будемо досконально перевіряти всіх, хто використовує військову форму і з якою метою", – сказав очільник обласної поліції.

Він також звернувся до громадян з проханням викликати поліцію, якщо хтось намагатиметься вилучити майно, прикриваючись військовим статусом і воєнним станом.

За його словами, в області буде запроваджено посилений режим служби, залучена Нацгвардія і військові, буде взаємодія з прикордонниками.

Нагадаємо, Запорізька область – серед 10 областей, де на 30 днів запроваджується воєнний стан.

За словами президента Петра Порошенка, на час дії воєнного стану не створюватимуться військові адміністрації, а лише штаби оборони.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що у зв'язку із введенням воєнного стану Україна запроваджує додаткові заходи із забезпечення охорони і оборони об'єктів інфраструктури.

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27 11 2018 22:25
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