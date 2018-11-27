У Запорізькій області цивільним особам заборонять носити військову форму

Про це під час брифінгу в ОДА заявив керівник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров, повідомляє "Укрінформ".

"Буде ухвалене рішення про заборону використання військової форми, крім військових, Нацгвардії і силових структур. На всі випадки будемо реагувати оперативно. Будемо досконально перевіряти всіх, хто використовує військову форму і з якою метою", – сказав очільник обласної поліції.

Він також звернувся до громадян з проханням викликати поліцію, якщо хтось намагатиметься вилучити майно, прикриваючись військовим статусом і воєнним станом.

За його словами, в області буде запроваджено посилений режим служби, залучена Нацгвардія і військові, буде взаємодія з прикордонниками.

Нагадаємо, Запорізька область – серед 10 областей, де на 30 днів запроваджується воєнний стан.