У Запорізькій області у вагоні вантажного потягу виявили ящик гранат Всю зброю було вилучено

У п'ятницю, 3 серпня, у вантажному вагоні на станції "Комиш-Зоря", що в Запорізькій області, були виявлені боєприпаси.

Фото: zp.npu.gov.ua

Арсенал виявили співробітники Більмацького відділення поліції спільно з працівниками станції. Вагон входив до складу поїзда, який перевозив каолін, повідомляє прес-служба ГУ НП області. "Поліцейські вилучили 27 корпусів гранат Ф-1, 44 запали УЗРГМ, 13 корпусів гранат РГД-5, 1080 патронів калібру 5,45 мм, 2 димові шашки РГД-2Б", - повідомляють представники відомства. Всю зброю було вилучено та доставлено в Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Нагадаємо, що персонал одного з чернігівських супермаркетів у місці для куріння знайшов ручну гранату.

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