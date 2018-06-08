CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 3 серпня, у вантажному вагоні на станції "Комиш-Зоря", що в Запорізькій області, були виявлені боєприпаси.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Запорізькій області у вагоні вантажного потягу виявили ящик гранат
Всю зброю було вилучено
Фото: zp.npu.gov.ua
Арсенал виявили співробітники Більмацького відділення поліції спільно з працівниками станції. Вагон входив до складу поїзда, який перевозив каолін, повідомляє прес-служба ГУ НП області.
"Поліцейські вилучили 27 корпусів гранат Ф-1, 44 запали УЗРГМ, 13 корпусів гранат РГД-5, 1080 патронів калібру 5,45 мм, 2 димові шашки РГД-2Б", - повідомляють представники відомства.
Всю зброю було вилучено та доставлено в Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.
Нагадаємо, що персонал одного з чернігівських супермаркетів у місці для куріння знайшов ручну гранату.
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06 08 2018 19:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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