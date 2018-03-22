Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Запорізькій облраді ветерани АТО побилися з поліцейськими

Поліція також склала адміністративний протокол на лідера ініціативної групи ветеранів АТО Віталія Олешка
У Запорізькій облраді ветерани АТО влаштували бійку зі співробітниками поліції, передає місцеве видання 061.
У Запорізькій облраді ветерани АТО побилися з поліцейськими Фото: 061.ua

Група АТОвців пришла на сесію облради, щоб вимагати виділення обіцяної законом землі. Проте охорона відмовилася пускати усіх охочих, мотивуючи це відсутністю місця у сесійній залі.

Зрештою, ветеранів АТО попрослили створити ініціативну групу і направити її на засідання. Представник ініціативної Віталій Олешко хотів виступити перед депутатами з трибуни облради.

Депутати не проголосували за те, щоб дати йому слово. Виникла словесна перепалка між АТОвцями і головою Запорізької ОДА Костянтином Брилем.

Після того, як через скандал на сесії оголосили перерву, лідера ініціативної групи ветеранів АТО Віталія Олешка затримали правоохоронці.

Нагадаємо, Голопристанське відділення поліції відкрило кримінальне провадження у зв'язку з побиттям 20-річного чоловіка, повідомляє головне управління Національної поліції у Херсонській області.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 03 2018 18:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.