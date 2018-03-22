У Запорізькій облраді ветерани АТО побилися з поліцейськими
Група АТОвців пришла на сесію облради, щоб вимагати виділення обіцяної законом землі. Проте охорона відмовилася пускати усіх охочих, мотивуючи це відсутністю місця у сесійній залі.
Зрештою, ветеранів АТО попрослили створити ініціативну групу і направити її на засідання. Представник ініціативної Віталій Олешко хотів виступити перед депутатами з трибуни облради.
Депутати не проголосували за те, щоб дати йому слово. Виникла словесна перепалка між АТОвцями і головою Запорізької ОДА Костянтином Брилем.
Після того, як через скандал на сесії оголосили перерву, лідера ініціативної групи ветеранів АТО Віталія Олешка затримали правоохоронці.
Нагадаємо, Голопристанське відділення поліції відкрило кримінальне провадження у зв'язку з побиттям 20-річного чоловіка, повідомляє головне управління Національної поліції у Херсонській області.
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