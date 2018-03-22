У Запорізькій облраді ветерани АТО побилися з поліцейськими

Поліція також склала адміністративний протокол на лідера ініціативної групи ветеранів АТО Віталія Олешка

У Запорізькій облраді ветерани АТО влаштували бійку зі співробітниками поліції, передає місцеве видання 061.

Група АТОвців пришла на сесію облради, щоб вимагати виділення обіцяної законом землі. Проте охорона відмовилася пускати усіх охочих, мотивуючи це відсутністю місця у сесійній залі.

Зрештою, ветеранів АТО попрослили створити ініціативну групу і направити її на засідання. Представник ініціативної Віталій Олешко хотів виступити перед депутатами з трибуни облради.

Депутати не проголосували за те, щоб дати йому слово. Виникла словесна перепалка між АТОвцями і головою Запорізької ОДА Костянтином Брилем.

Після того, як через скандал на сесії оголосили перерву, лідера ініціативної групи ветеранів АТО Віталія Олешка затримали правоохоронці.

Нагадаємо, Голопристанське відділення поліції відкрило кримінальне провадження у зв'язку з побиттям 20-річного чоловіка, повідомляє головне управління Національної поліції у Херсонській області.

