НОВИНИУ мобільному застосунку "Київ Цифровий" розпочалося опитування щодо повернення історичних назв міським об’єктам, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.
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У застосунку "Київ Цифровий" запустили нове голосування про перейменування вулиць
Фото: Google
Про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.
Наразі у перелік увійшли 32 об'єкти – вулиці, провулки, площі.
Щоб висловити свою думку в застосунку, потрібно:
вибирати розділ "Електронна демократія" ⟶ "Опитування",
переглянути перелік питань і натиснути "Взяти участь".
Опитування триватиме до 13 листопада, а його результати передадуть на розгляд Київради.
Раніше повідомлялось, що розпочалося тестування іпотеки "єОселя" у мобільному застосунку "Дія".
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04 11 2022 14:02 МЕДІА
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