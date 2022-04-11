У застосунку "Київ Цифровий" запустили нове голосування про перейменування вулиць

У мобільному застосунку "Київ Цифровий" розпочалося опитування щодо повернення історичних назв міським об’єктам, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.

Фото: Google

Про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації. Наразі у перелік увійшли 32 об'єкти – вулиці, провулки, площі. Щоб висловити свою думку в застосунку, потрібно: вибирати розділ "Електронна демократія" ⟶ "Опитування", переглянути перелік питань і натиснути "Взяти участь". Опитування триватиме до 13 листопада, а його результати передадуть на розгляд Київради. Раніше повідомлялось, що розпочалося тестування іпотеки "єОселя" у мобільному застосунку "Дія".



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