CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомі вчинили замах на заступника голови Одеської облради Олега Радковського в центрі Одеси.
Як повідомили "Інтерфакс-Україна" у прес-службі облради, Радковський дістав три вогнепальні поранення.
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У заступника голови Одеської облради стріляли
Радковський представляє в Одеській облраді партію "Батьківщина"
Олег Радковський Фото: rv.npu.gov.ua
Як повідомили "Інтерфакс-Україна" у прес-службі облради, Радковський дістав три вогнепальні поранення.
Однак, за попередніми даними, його життю нічого не загрожує.
У прес-службі патрульної поліції Одеси підтвердили факт стрільби, додавши, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. За попередніми даними, стрільба велася з малокаліберної зброї.
Радковський представляє в Одеській облраді партію "Батьківщина".
Нагадаємо, що в Одесі вночі двоє невідомих поранили з травматичної зброї 30-річного місцевого мешканця.
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04 10 2017 23:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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