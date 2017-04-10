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У заступника голови Одеської облради стріляли

Радковський представляє в Одеській облраді партію "Батьківщина"
Невідомі вчинили замах на заступника голови Одеської облради Олега Радковського в центрі Одеси.
У заступника голови Одеської облради стріляли Олег Радковський Фото: rv.npu.gov.ua

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" у прес-службі облради, Радковський дістав три вогнепальні поранення.
Однак, за попередніми даними, його життю нічого не загрожує.

У прес-службі патрульної поліції Одеси підтвердили факт стрільби, додавши, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. За попередніми даними, стрільба велася з малокаліберної зброї.

Радковський представляє в Одеській облраді партію "Батьківщина".

Нагадаємо, що в Одесі вночі двоє невідомих поранили з травматичної зброї 30-річного місцевого мешканця.

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04 10 2017 23:47
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