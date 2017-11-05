ПОЛІТИКА НОВИНИУ керівника апарату Київської міськдержадміністрації Володимир Бондаренка знайшли підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса ШевченкаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У заступника Кличка знайшли підроблений диплом про вищу освіту, - ВІДЕО
Вища освіта – обов’язкова вимога для посади, яку обіймає заступник мера Києва Віталія Кличка
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
На запит журналістів із архіву Львівського національного університету імені Івана Франка надійшла відповідь, що "на підставі архівних документів встановлено, що Бондаренко Володимир Володимирович (26.01.1985 р.н.) не завершував навчання та не отримував диплом у Львівському національному університеті імені Івана Франка".
Зазначимо, що вища освіта – обов’язкова вимога для посади, яку обіймає заступник мера Києва Віталія Кличка.
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11 05 2017 23:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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