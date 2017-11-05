У заступника Кличка знайшли підроблений диплом про вищу освіту, - ВІДЕО Вища освіта – обов’язкова вимога для посади, яку обіймає заступник мера Києва Віталія Кличка

У керівника апарату Київської міськдержадміністрації Володимир Бондаренка знайшли підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Про це повідомляє "Радіо Свобода". На запит журналістів із архіву Львівського національного університету імені Івана Франка надійшла відповідь, що "на підставі архівних документів встановлено, що Бондаренко Володимир Володимирович (26.01.1985 р.н.) не завершував навчання та не отримував диплом у Львівському національному університеті імені Івана Франка". Зазначимо, що вища освіта – обов’язкова вимога для посади, яку обіймає заступник мера Києва Віталія Кличка.

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