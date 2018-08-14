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У Затоці, Чорноморську й Маріуполі не бажано купатися

Усього 164 пляжі
Міністерство охорони здоров’я не рекомендує купатися у воді на 164 українських пляжах, адже там зафіксовано понаднормативне мікробне забруднення.
У Затоці, Чорноморську й Маріуполі не бажано купатися Фото: maptour.com.ua

Центр громадського здоров'я МОЗ спирається на результати дослідження води 2-9 серпня.

До переліку нерекомендованих потрапили пляжі річок, озер, ставків та морського узбережжя в різних областях України.

Зокрема, в Одеській області не бажано купатися в рекреаційній зоні Затоки та на міському пляжі Чорноморська (Чорне море).

У Донецькій області не рекомендують купатися на центральному пляжі Маріуполя, громадських пляжах Юріївки та Урзуфа (Азовське море), а також на пляжі "Казка озера" у м.Лиман (Голубі озера).

У Києві не рекомендовано купатися: у Гідропарку – на пляжах "Центральний", "Дитячий", "Молодіжний", "Золотий", "Венеція" і "Передмістна слобідка", у парку "Муромець" – на пляжі "Чорторий", на Оболоні на озері Вербне, на Березняках – на пляжах "Райдуга" і "Тельбін", на 5-7 лініях "Пущі-Водиці", на пляжі "Галерний" у Голосіїївському районі і на пляжі "Веселка" у Дніпровському районі.

Нагадаємо, що раніше було названо 108 пляжів, якість води яких не відповідає стандартам на мікробне забруднення.

 

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14 08 2018 17:00
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