У Затоці, Чорноморську й Маріуполі не бажано купатися
Центр громадського здоров'я МОЗ спирається на результати дослідження води 2-9 серпня.
До переліку нерекомендованих потрапили пляжі річок, озер, ставків та морського узбережжя в різних областях України.
Зокрема, в Одеській області не бажано купатися в рекреаційній зоні Затоки та на міському пляжі Чорноморська (Чорне море).
У Донецькій області не рекомендують купатися на центральному пляжі Маріуполя, громадських пляжах Юріївки та Урзуфа (Азовське море), а також на пляжі "Казка озера" у м.Лиман (Голубі озера).
У Києві не рекомендовано купатися: у Гідропарку – на пляжах "Центральний", "Дитячий", "Молодіжний", "Золотий", "Венеція" і "Передмістна слобідка", у парку "Муромець" – на пляжі "Чорторий", на Оболоні на озері Вербне, на Березняках – на пляжах "Райдуга" і "Тельбін", на 5-7 лініях "Пущі-Водиці", на пляжі "Галерний" у Голосіїївському районі і на пляжі "Веселка" у Дніпровському районі.
Нагадаємо, що раніше було названо 108 пляжів, якість води яких не відповідає стандартам на мікробне забруднення.
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