У затриманого в Дніпрі директора підприємства знайшли "золотий умивальник" і "годинник від Путіна"

У Дніпрі директора державного підприємства підозрюють у розкраданні бюджетних коштів та невиплаті заробітної плати підлеглим.

У вересні 2014 року вказаний посадовець уклав з товариством з обмеженою відповідальністю договір про надання послуг з капітального ремонту дванадцяти електродвигунів, достовірно знаючи, що вказане підприємство є виробником паперу та картону, повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

За ремонтні роботи, які товариство з обмеженою відповідальністю не проводило та не могло провести, директор підприємства перерахував майже 3 млн грн державних коштів.



Фото: gp.gov.ua

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у період з жовтня 2016 по січень 2017 року посадовець не виплачував працівникам заробітну плату, внаслідок чого виникла заборгованість у сумі понад 6,4 млн грн.



Фото: gp.gov.ua

Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронними органами виявлено та вилучено золотий іменний годинник президента Російської Федерації.

Наразі посадовцю повідомили про підозру у скоєнні вказаних злочинів. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, зазначає прокуратура.

Нагадаємо, що восени 2016 року співробітники силових органів затримали колишнього керівника "Київенергохолдингу" Юрія Бондаря, у якого знайшли "іменний годинник Путіна".