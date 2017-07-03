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У затриманого в Дніпрі директора підприємства знайшли "золотий умивальник" і "годинник від Путіна"

Досудове розслідування триває
У Дніпрі директора державного підприємства підозрюють у розкраданні бюджетних коштів та невиплаті заробітної плати підлеглим.
У затриманого в Дніпрі директора підприємства знайшли "золотий умивальник" і "годинник від Путіна" Фото: gp.gov.ua

У вересні 2014 року вказаний посадовець уклав з товариством з обмеженою відповідальністю договір про надання послуг з капітального ремонту дванадцяти електродвигунів, достовірно знаючи, що вказане підприємство є виробником паперу та картону, повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

За ремонтні роботи, які товариство з обмеженою відповідальністю не проводило та не могло провести, директор підприємства перерахував майже 3 млн грн державних коштів.


Фото: gp.gov.ua

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у період з жовтня 2016 по січень 2017 року посадовець не виплачував працівникам заробітну плату, внаслідок чого виникла заборгованість у сумі понад 6,4 млн грн.


Фото: gp.gov.ua

Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронними органами виявлено та вилучено золотий іменний годинник президента Російської Федерації.

Наразі посадовцю повідомили про підозру у скоєнні вказаних злочинів. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, зазначає прокуратура.

Нагадаємо, що восени 2016 року співробітники силових органів затримали колишнього керівника "Київенергохолдингу" Юрія Бондаря, у якого знайшли "іменний годинник Путіна".

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07 03 2017 15:17
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