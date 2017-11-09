У затриманого за хабар начальника поліції охорони Будника вилучили 16 золотих злитків

Також вилучили 44 тис. доларів, 11,5 тис. євро, а також 5 тис. гривень, в автомобілі - ще 100 доларів

Правоохоронці вилучили 16 золотих злитків у начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника, підозрюваного в отриманні хабара.

Про це йдеться в матеріалах суду. 22 серпня за місцем проживання Будника, а також у його службовому автомобілі і в будівлі департаменту поліції охорони були проведені обшуки.

"У підозрюваного за місцем проживання вилучено 16 золотих злитків, 44 тис. доларів, 11,5 тис. євро, а також 5 тис. гривень, в автомобілі - ще 100 доларів. За місцем проживання спільника Будника вилучено 2900 гривень і 700 гривень. В адміністративній будівлі департаменту поліції охорони правоохоронці вилучили системний блок відеореєстрації", - йдеться в повідомленні.

Генеральна прокуратура попросила суд накласти арешт на вилучене майно. Суд клопотання задовольнив.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва застосував до начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергія Будника, підозрюваного у хабарництві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартоюі як альтернативу визначив заставу у розмірі 128 тис. грн.

Увечері 22 серпня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що співробітники ГПУ спільно із СБУ та Нацполіцією викрили на хабарі у розмірі 96 тис. грн начальника Департаменту поліції охорони України Сергія Будника.

За даними слідства, загалом з червня поточного року зловмисник встиг отримати понад 170 тис. грн.

23 серпня ГПУ повідомила Буднику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ.