Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У затриманого за хабар начальника поліції охорони Будника вилучили 16 золотих злитків

Також вилучили 44 тис. доларів, 11,5 тис. євро, а також 5 тис. гривень, в автомобілі - ще 100 доларів
Правоохоронці вилучили 16 золотих злитків у начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника, підозрюваного в отриманні хабара.
У затриманого за хабар начальника поліції охорони Будника вилучили 16 золотих злитків Фото: asn.in.ua

Про це йдеться в матеріалах суду. 22 серпня за місцем проживання Будника, а також у його службовому автомобілі і в будівлі департаменту поліції охорони були проведені обшуки.

"У підозрюваного за місцем проживання вилучено 16 золотих злитків, 44 тис. доларів, 11,5 тис. євро, а також 5 тис. гривень, в автомобілі - ще 100 доларів. За місцем проживання спільника Будника вилучено 2900 гривень і 700 гривень. В адміністративній будівлі департаменту поліції охорони правоохоронці вилучили системний блок відеореєстрації", - йдеться в повідомленні.

Генеральна прокуратура попросила суд накласти арешт на вилучене майно. Суд клопотання задовольнив.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва застосував до начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергія Будника, підозрюваного у хабарництві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартоюі як альтернативу визначив заставу у розмірі 128 тис. грн.

Увечері 22 серпня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що співробітники ГПУ спільно із СБУ та Нацполіцією викрили на хабарі у розмірі 96 тис. грн начальника Департаменту поліції охорони України Сергія Будника. 

За даними слідства, загалом з червня поточного року зловмисник встиг отримати понад 170 тис. грн.

23 серпня ГПУ повідомила Буднику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 09 2017 14:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.