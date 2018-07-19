У наркоторговців, яких затримали в Мукачеві вилучили 7,5 л опію на 15 млн гривень

"Фіксували його незаконну діяльність досить тривалий час - протягом квітня-липня, і за цей час наркоділок встиг виготовити і збути 3,5 л опію екстракційного. Займався своїм бізнесом він як на території регіону, так і за його межами. Востаннє вчора, 18 липня, коли реалізував чергову партію 2,5 л наркотичного засобу", - повідомив військовий прокурор Західного регіону Олег Сенюк.

Сенюк додав, що під час проведення понад 20 обшуків на місці події, обшуку автомобіля, на якому зловмисник намагався втекти, правоохоронці виявили та вилучили кошти, виручені від продажу опію, та сам наркотичний засіб - 4 кг опію, а також вогнепальну і холодну зброю та частину коштів з попередніх закупівель.

"Загалом військові прокурори спільно з колегами із Нацполіції вилучили 7,5 л опію екстракційного, а це - 150 тисяч доз наркотику на суму близько 15 млн гривень", - повідомив військовий прокурор.

Проводили спецоперацію на Закарпатті під процесуальним керівництвом військової прокуратури Західного регіону України слідчі ГУ Нацполіції у Львівській області спільно з оперативниками Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України.

Зараз вирішуються питання про затримання фігурантів справи, повідомлення їм про підозру у ч. 3 ст. 307 КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомлялося, в середу, 18 липня, поліція провела в Закарпатській області спецоперацію із затримання членів організованої групи наркоділків. Під час затримання один зі зловмисників учинив опір поліцейським, тому до них застосували вогнепальну зброю.

За даними лідера закарпатських правих Тараса Деяка, затримані наркоторговці - роми.