У заворушеннях з вболівальниками в Брюсселі постраждали 22 поліцейських

Про це повідомляє місцеве видання La Libre.

Близько 300 людей вийшли на вулиці столиці Бельгії після того, як збірна Марокко виграла на виїзді команду Кот-д’Івуару та вийшла на Чемпіонат світу з футболу.

Правоохоронці нікого не затримали, однак повідомили, що проглядатимуть камери спостереження для виявлення правопорушників.

Import the Third World, become the Third World: this is #Brussels, the multicultural capital of #Europe ... pic.twitter.com/RpxeyLznU3