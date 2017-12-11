У заворушеннях з вболівальниками в Брюсселі постраждали 22 поліцейських

Близько 300 людей вийшли на вулиці столиці Бельгії

У Брюсселі під час масових заворушень, які сталися після футбольного матчу, постраждали 22 поліцейських.

Про це повідомляє місцеве видання La Libre.

Близько 300 людей вийшли на вулиці столиці Бельгії після того, як збірна Марокко виграла на виїзді команду Кот-д’Івуару та вийшла на Чемпіонат світу з футболу.

Учасники сутичок били вітрини магазинів та підпалили щонайменше одне авто. Поліція була вимушена застосувати водомети для розгону людей. Riot squad in #Brussels ! pic.twitter.com/7Hy2QLltgS — Bekah Molony (@BekahMolony_) 11 листопада 2017 р. Повідомляється також, що ще одна людина постраждала. Її госпіталізували, наразі не визначено чи брала вона участь у сутичках.

Правоохоронці нікого не затримали, однак повідомили, що проглядатимуть камери спостереження для виявлення правопорушників.

Import the Third World, become the Third World: this is #Brussels, the multicultural capital of #Europe ... pic.twitter.com/RpxeyLznU3 — Filip Dewinter (@FDW_VB) 12 листопада 2017 р.

Близько першої годині ночі ситуацію на вулицях міста вдалося взяти під контроль силам безпеки.

Нагадаємо, близько 300 уболівальників збірної Марокко влаштували безлади в центрі Брюсселя після того, як команда обіграла суперника і кваліфікувалася на чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії.