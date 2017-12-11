У заворушеннях з вболівальниками в Брюсселі постраждали 22 поліцейських
Про це повідомляє місцеве видання La Libre.
Близько 300 людей вийшли на вулиці столиці Бельгії після того, як збірна Марокко виграла на виїзді команду Кот-д’Івуару та вийшла на Чемпіонат світу з футболу.
Учасники сутичок били вітрини магазинів та підпалили щонайменше одне авто. Поліція була вимушена застосувати водомети для розгону людей.
Riot squad in #Brussels ! pic.twitter.com/7Hy2QLltgS— Bekah Molony (@BekahMolony_) 11 листопада 2017 р.
Повідомляється також, що ще одна людина постраждала. Її госпіталізували, наразі не визначено чи брала вона участь у сутичках.
Правоохоронці нікого не затримали, однак повідомили, що проглядатимуть камери спостереження для виявлення правопорушників.
Import the Third World, become the Third World: this is #Brussels, the multicultural capital of #Europe ... pic.twitter.com/RpxeyLznU3— Filip Dewinter (@FDW_VB) 12 листопада 2017 р.
Близько першої годині ночі ситуацію на вулицях міста вдалося взяти під контроль силам безпеки.
Нагадаємо, близько 300 уболівальників збірної Марокко влаштували безлади в центрі Брюсселя після того, як команда обіграла суперника і кваліфікувалася на чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії.
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