У зайнятому націоналістами київському будинку сталася пожежа, - ОНОВЛЕНО
Це заарештований в рамках кримінального провадження будинок, який приписують екс-віце-прем'єру Сергію Арбузову. У ньому напівлегально проживають переселенці з Донбасу і АТОшники з різних батальйонів.
Через цей будинок напередодні розгорівся конфлікт між лідером "руху ОУН" Миколою Коханівським і іншим відомим націоналістом Русланом Качмалою (Рем). Останній домагався виселення людей Коханівського з дому, стверджуючи, що серед них є наркомани. Коханівський вистрілив в нього з травматичного пістолета.
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото, де видно палаючий будинок на Обухівській, 60, опублікували в Facebook Тетяна Близнюк і Ганна Сінькова, близькі до Коханівського.
Оновлення. Як повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій, пожежа вже ліквідована. Повідомлення про загорання в триповерховому будинку надійшло в 3:39, виявилося, що горить покрівля на площі 300 кв. м.
В 5:58 пожежа була локалізована, а о 6:38 - ліквідована.
Ліквідація пожежі ускладнювалося відсутністю справних пожежних гідрантів біля житлового будинку, а в найближчих пожежних гідрантах, які перебували в 600 м, не було достатнього напору води.
Вдалося запобігти поширенню полум'я на перший і другий поверхи житлового будинку.
До гасіння пожежі було залучено 18 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 67 чоловік особового складу.
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Під час НП ніхто не постраждав.
"За попередньою інформацією, на 1-му поверсі житлового будинку проживало 35 осіб, відселених з території проведення операції АТО", - додали в ДСНС.
Нагадаємо, що поліція затримала Миколу Коханівського за підозрою у стрілянині із пневматичної зброї. 23 жовтня Коханівському намагалися обрати запобіжний захід, однак засідання перенесли на 09:30 24 жовтня. Таке рішення було ухвалене через те, що прихильники підозрюваного заблокували залу суду, аби не допустити правоохоронців, які зобов'язані відвести Коханівського до ізолятора тимчасового тримання.
Вже у ніч з 23 на 24 жовтня у залі суду правоохоронці застосували газ проти активістів. Після цього блокувальники змушені були покинути будівлю через вікна, які вони вибили.
Згодом активісти повернулись до зали суду і почали руйнувати меблі. Затримали 30 прихильників лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського. У поліції також заявили, що постраждали двоє правоохоронців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа