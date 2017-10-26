У зайнятому націоналістами київському будинку сталася пожежа, - ОНОВЛЕНО

У Києві виникла пожежа в будинку на вулиці Обухівській, 60 поблизу станції метро "Академмістечко".

Це заарештований в рамках кримінального провадження будинок, який приписують екс-віце-прем'єру Сергію Арбузову. У ньому напівлегально проживають переселенці з Донбасу і АТОшники з різних батальйонів.

Через цей будинок напередодні розгорівся конфлікт між лідером "руху ОУН" Миколою Коханівським і іншим відомим націоналістом Русланом Качмалою (Рем). Останній домагався виселення людей Коханівського з дому, стверджуючи, що серед них є наркомани. Коханівський вистрілив в нього з травматичного пістолета.



Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото, де видно палаючий будинок на Обухівській, 60, опублікували в Facebook Тетяна Близнюк і Ганна Сінькова, близькі до Коханівського.

Оновлення. Як повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій, пожежа вже ліквідована. Повідомлення про загорання в триповерховому будинку надійшло в 3:39, виявилося, що горить покрівля на площі 300 кв. м.

В 5:58 пожежа була локалізована, а о 6:38 - ліквідована.

Ліквідація пожежі ускладнювалося відсутністю справних пожежних гідрантів біля житлового будинку, а в найближчих пожежних гідрантах, які перебували в 600 м, не було достатнього напору води.

Вдалося запобігти поширенню полум'я на перший і другий поверхи житлового будинку.

До гасіння пожежі було залучено 18 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 67 чоловік особового складу.



Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Під час НП ніхто не постраждав.

"За попередньою інформацією, на 1-му поверсі житлового будинку проживало 35 осіб, відселених з території проведення операції АТО", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, що поліція затримала Миколу Коханівського за підозрою у стрілянині із пневматичної зброї. 23 жовтня Коханівському намагалися обрати запобіжний захід, однак засідання перенесли на 09:30 24 жовтня. Таке рішення було ухвалене через те, що прихильники підозрюваного заблокували залу суду, аби не допустити правоохоронців, які зобов'язані відвести Коханівського до ізолятора тимчасового тримання.

Вже у ніч з 23 на 24 жовтня у залі суду правоохоронці застосували газ проти активістів. Після цього блокувальники змушені були покинути будівлю через вікна, які вони вибили.

Згодом активісти повернулись до зали суду і почали руйнувати меблі. Затримали 30 прихильників лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського. У поліції також заявили, що постраждали двоє правоохоронців.