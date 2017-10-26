Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У зайнятому націоналістами київському будинку сталася пожежа, - ОНОВЛЕНО

Будівля стало причиною конфлікту між Коханівським і Качмалою
У Києві виникла пожежа в будинку на вулиці Обухівській, 60 поблизу станції метро "Академмістечко".
У зайнятому націоналістами київському будинку сталася пожежа, - ОНОВЛЕНО Фото: Тетяна Близнюк

Це заарештований в рамках кримінального провадження будинок, який приписують екс-віце-прем'єру Сергію Арбузову. У ньому напівлегально проживають переселенці з Донбасу і АТОшники з різних батальйонів.

Через цей будинок напередодні розгорівся конфлікт між лідером "руху ОУН" Миколою Коханівським і іншим відомим націоналістом Русланом Качмалою (Рем). Останній домагався виселення людей Коханівського з дому, стверджуючи, що серед них є наркомани. Коханівський вистрілив в нього з травматичного пістолета.


Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото, де видно палаючий будинок на Обухівській, 60, опублікували в Facebook Тетяна Близнюк і Ганна Сінькова, близькі до Коханівського.

Оновлення. Як повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій, пожежа вже ліквідована. Повідомлення про загорання в триповерховому будинку надійшло в 3:39, виявилося, що горить покрівля на площі 300 кв. м.

В 5:58 пожежа була локалізована, а о 6:38 - ліквідована.

Ліквідація пожежі ускладнювалося відсутністю справних пожежних гідрантів біля житлового будинку, а в найближчих пожежних гідрантах, які перебували в 600 м, не було достатнього напору води.

Вдалося запобігти поширенню полум'я на перший і другий поверхи житлового будинку.

До гасіння пожежі було залучено 18 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 67 чоловік особового складу.


Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Під час НП ніхто не постраждав.

"За попередньою інформацією, на 1-му поверсі житлового будинку проживало 35 осіб, відселених з території проведення операції АТО", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, що поліція затримала Миколу Коханівського за підозрою у стрілянині із пневматичної зброї. 23 жовтня Коханівському намагалися обрати запобіжний захід, однак засідання перенесли на 09:30 24 жовтня. Таке рішення було ухвалене через те, що прихильники підозрюваного заблокували залу суду, аби не допустити правоохоронців, які зобов'язані відвести Коханівського до ізолятора тимчасового тримання.

Вже у ніч з 23 на 24 жовтня у залі суду правоохоронці застосували газ проти активістів. Після цього блокувальники змушені були покинути будівлю через вікна, які вони вибили.

Згодом активісти повернулись до зали суду і почали руйнувати меблі. Затримали 30 прихильників лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи КоханівськогоУ поліції також заявили, що постраждали двоє правоохоронців. 

Самого Коханівського відправили до лікарні на обстеження, а у суді оголосили підозру. Також з Коханівського зняли наручники, оскільки закінчився 72-годинний термін його попереднього затримання.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 10 2017 08:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Хвороби не знають кордонів: міжнародна експертка Ліз Паславські про те, чому громадське здоров’я важливе?

Хвороби не знають кордонів: міжнародна експертка Ліз Паславські про те, чому громадське здоров’я важливе?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.