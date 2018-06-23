У Збаражі горить спиртова база, – ФОТО
Як розповіли в ДСНС, повідомлення про пожежу у місті Збараж надійшло до оперативно-диспетчерської служби сьогодні близько 18:15.
"На виклик оперативно направили черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. По прибуттю було встановлено, що на спиртовій базі Зарубинецького недіючого спиртзаводу сталась розгерметизація однієї із ємностей з подальшим виникненням пожежі. На даний час на місці події працює 15 одиниць спеціальної пожежної техніки та 63 чоловіки особового складу. Проведено евакуацію 350-ти мешканців приватних житлових будинків, розсташованих поруч. Жертв та постраждалих немає", – повідомляють рятувальники.
Станом на 21:10 пожежу локалізували на площі 1200 кв.м. За інформацією ДСНС, інтенсивність вогню зменшилася.
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
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