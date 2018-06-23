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У Збаражі горить спиртова база, – ФОТО

Вибухнули ємності з біоетанолом
У Збаражі Тернопільської області виникла масштабна пожежа на спиртовій базі.
У Збаражі горить спиртова база, – ФОТО Фото: dsns.gov.ua

Як розповіли в ДСНС, повідомлення про пожежу у місті Збараж надійшло до оперативно-диспетчерської служби сьогодні  близько 18:15.

"На виклик оперативно направили черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. По прибуттю було встановлено, що на спиртовій базі Зарубинецького недіючого спиртзаводу сталась розгерметизація однієї із ємностей з подальшим виникненням пожежі. На даний час на місці події працює 15 одиниць спеціальної пожежної техніки та 63 чоловіки особового складу. Проведено евакуацію 350-ти мешканців приватних житлових будинків, розсташованих поруч. Жертв та постраждалих немає", – повідомляють рятувальники.

Станом на 21:10 пожежу локалізували на площі 1200 кв.м. За інформацією ДСНС, інтенсивність вогню зменшилася.


Фото: dsns.gov.ua


Фото: dsns.gov.ua


Фото: dsns.gov.ua

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23 06 2018 22:25
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