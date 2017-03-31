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У збройному формуванні "Сомалі" виявили російського військовослужбовця, - InformNapalm

Магомед Закрієв - уродженець міста Грозний, Чеченська Республіка Ічкерія
Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm ідентифікувало в рядах незаконного збройного формування Сомалі, що діє на Донбасі, військовослужбовця залізничних військ російської армії.
У збройному формуванні "Сомалі" виявили російського військовослужбовця, - InformNapalm Фото: informnapalm.org

Таким чином, база даних доповнена раніше не поміченим на Донбасі підрозділом Збройних сил РФ.

Магомед Закрієв - уродженець міста Грозний, Чеченська Республіка Ічкерія. Дата народження: 1 листопада 1992 року.

"Судячи з усього, діючий військовослужбовець-контрактник у складі 39-ї окремої залізничної бригади Південного військового округу ЗС РФ. Строкову військову службу проходив з осені 2014 року по осінь 2015 року, з подальшим підписанням 3-річного контракту", - пишуть волонтери, інформує сайт співтовариства.

Серед фотографій Закрієва знайдена фото на тлі АЗС Паралель № 34 в окупованій Макіївці.


Фото: InformNapalm

На те, що Закрієв все ще чинний військовослужбовець залізничних військ ЗС РФ, що поєднує службу з НВФ Сомалі, побічно вказують його дружні контакти. Також у самого Закрієва в новому профілі чимало фотографій, завантажених в 2016 році, де він позує в штатній піксельній формі, з петличкою та шевронами залізничних військ ЗС РФ на тлі спецтехніки.


Фото: InformNapalm

Нагадаємо, інформаційне агентство Reuters опублікувало відео розміщення російських танків біля українського кордону, зняте очевидцем у Ростовській області.

 
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31 03 2017 15:55
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