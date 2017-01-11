Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Женеві 7-річна дівчинка обійшла контроль і пробралася у літак до Корсики

На борту літака її затримали члени екіпажу і передали поліції
Семирічна дівчинка ввела в оману поліцію і контроль безпеки і пробралась на борт літака в аеропорту Женеви.
У Женеві 7-річна дівчинка обійшла контроль і пробралася у літак до Корсики Фото: apnews.com

За словами речника аеропорту Бернарда Стамплі, аеропорт зараз посилює заходи безпеки, які не дозволяли б дітям без супроводу дорослих проходити контроль безпеки, повідомляє The Associated Press.

Інцидент з дівчинкою стався у неділю. Вона вислизнула від батьків на головному вокзалі Женеви, після чого сіла на поїзд і попрямувала до аеропорту.

За словами речника аеропорту, там вона неодноразово "скористалася своїм невеликим розміром" і ввела працівників аеропорту в оману, вдаючи, що подорожує з дорослими.

І якщо перша спроба потрапити у літак у неї провалилася, то друга була більш успішною. Не маючи посадкового талону і без супроводу дорослих вона все ж потрапила на борт компанії EasyJet, що прямував до Корсики. І лише там її затримали члени екіпажу і передали поліції.

Нагадаємо, що неповнолітні діти матимуть право подорожувати авіаційним транспортом без супроводу з п’яти років, замість чинного дозволу - з двох.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2017 20:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.