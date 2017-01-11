У Женеві 7-річна дівчинка обійшла контроль і пробралася у літак до Корсики

Семирічна дівчинка ввела в оману поліцію і контроль безпеки і пробралась на борт літака в аеропорту Женеви.

За словами речника аеропорту Бернарда Стамплі, аеропорт зараз посилює заходи безпеки, які не дозволяли б дітям без супроводу дорослих проходити контроль безпеки, повідомляє The Associated Press.

Інцидент з дівчинкою стався у неділю. Вона вислизнула від батьків на головному вокзалі Женеви, після чого сіла на поїзд і попрямувала до аеропорту.

За словами речника аеропорту, там вона неодноразово "скористалася своїм невеликим розміром" і ввела працівників аеропорту в оману, вдаючи, що подорожує з дорослими.

І якщо перша спроба потрапити у літак у неї провалилася, то друга була більш успішною. Не маючи посадкового талону і без супроводу дорослих вона все ж потрапила на борт компанії EasyJet, що прямував до Корсики. І лише там її затримали члени екіпажу і передали поліції.

Нагадаємо, що неповнолітні діти матимуть право подорожувати авіаційним транспортом без супроводу з п’яти років, замість чинного дозволу - з двох.