У жінки під час польоту в літаку вибухнули навушники, - ФОТО

Її обличчя почорніло, а на руках з'явилися пухирців від опіку

Влада Австралії попередила про небезпеку користування електронними пристроями з батареями після того, як у жінки в літаку загорілися навушники.

Жінка в літаку прокинулась від звуку вибуху. Вона зірвала навушники з себе і побачила, що навушники іскряться, горять і починають плавитися. Її обличчя почорніло, а на руках з'явилися пухирців від опіку, - повідомляє ВВС.

Жінка розповіла Бюро транспортної безпеки Австралії, що вона слухала музику, коли стався вибух.

"Я схопилася за обличчя, навушники впали на шию. Я відчувала, що вони горять, кинула їх на підлогу. Вони іскрилися і трошки горіли", - каже пасажирка.

Стюарди загасили вогонь водою. Батарея та пластиковий корпус поплавилися і прилипли до підлоги.

Фото:bbc.com

У доповіді про інцидент виробника навушників не назвали, але повідомили, що ймовірною причиною вибуху була проблема з літій-іонними акумуляторними батареями.

Раніше проблеми з перегріванням та загорянням батарей були у Galaxy Note 7

Нагадаємо, що 10 жовтня Samsung заявила про тимчасове припинення виробництва смартфонів Galaxy Note 7. Це сталося після того, як смартфон з нової партії вибухнув у руках свого власника, жителя КНР. У південнокорейській компанії пояснили, що всередині пристроїв були встановлені акумулятори з дефектом.

Один зі смартфонів Galaxy Note 7 з нової партії вибухнув у руках свого власника менш ніж через добу після того, як 25-річний житель Китаю Хуей Ренджі його придбав. У результаті події молодик отримав незначні ушкодження двох пальців.

Пізніше з'ясувалося, що батарея пристрою вибухала під час заряджання через помилки під час виготовлення. На пластини акумулятора чинився тиск, що призводив до зіткнення позитивних і негативних полюсів. Через це відбувався викид додаткового тепла.

Через інформацію про відкликання смартфонів Galaxy Note 7 Samsung втратила $22 млрд ринкової вартості.