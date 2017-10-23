Нардепи встановили антирекорд за кількістю відвідувань Ради

У жовтні на засіданнях Верховної Ради в середньому було зареєстровано 318 народних депутатів із 422.

За даними організації Комітеті виборців Украини, цей показник є найгіршим за весь 2017 рік. Попередній антирекорд було встановлено у лютому 2017 року, тоді в залі парламенту в середньому було зареєстровано 326 нардепів.

Відзначається, що лише 33% нардепів (139 із 422) відвідали всі засідання Ради в жовтні. У той же час шестеро депутатів не відвідали жодного засідання, 58 – пропустили понад половину засідань.

Не відвідали жодного засідання ВРУ у жовтні члени "Опозиційного блоку" Євген Бакулін та Вадим Рабінович, позафракційні Дмитро Ярош та В’ячеслав Константіновський (подав заяву про складання мандату депутата), а також нардепи-втікачі Олександр Онищенко і Сергій Клюєв. Ці народні депутати не відвідали жодного засідання ВРУ як за даними письмової, так і електронної реєстрації.

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що завдяки штрафам за прогули депутатів Раді вдалося заощадити 3 мільйони гривень.