Нардепи встановили антирекорд за кількістю відвідувань Ради
За даними організації Комітеті виборців Украини, цей показник є найгіршим за весь 2017 рік. Попередній антирекорд було встановлено у лютому 2017 року, тоді в залі парламенту в середньому було зареєстровано 326 нардепів.
Відзначається, що лише 33% нардепів (139 із 422) відвідали всі засідання Ради в жовтні. У той же час шестеро депутатів не відвідали жодного засідання, 58 – пропустили понад половину засідань.
Не відвідали жодного засідання ВРУ у жовтні члени "Опозиційного блоку" Євген Бакулін та Вадим Рабінович, позафракційні Дмитро Ярош та В’ячеслав Константіновський (подав заяву про складання мандату депутата), а також нардепи-втікачі Олександр Онищенко і Сергій Клюєв. Ці народні депутати не відвідали жодного засідання ВРУ як за даними письмової, так і електронної реєстрації.
Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що завдяки штрафам за прогули депутатів Раді вдалося заощадити 3 мільйони гривень.
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