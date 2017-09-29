У жовтні в Україні пройде місячник добровільної здачі зброї
"Місячник стартує 1 жовтня, він триватиме місяць. Максимальне покарання за незаконне володіння зброєю – позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Якщо протягом цього місяця громадяни добровільно здадуть зброю і боєприпаси, які зберігаються незаконно, то вони звільняються від цієї кримінальної відповідальності", - повідомляє "112 Україна".
"Відповідно до плану основних заходів Нацполіції на 2017 рік на території України, Києва проводиться місячник добровільної здачі зброї. Метою даного місячника є вилучення незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухівки, спеціальних засобів, а також інших небезпечних матеріалів. З даною метою громадяни можуть звернутися до відділів Нацполіції, територіальних підрозділів, відділу контролю за обігом зброї у Києві, громадяни можуть звертатися у будь-який час", - зазначив начальник відділу контролю за обігом зброї В’ячеслав Савченко.
Також у поліції додали, що громадяни реагують активно, у квітні цього року вже проводився місячник добровільної здачі зброї.
"Під час його проведення була здана велика кількість зброї – більше 570 одиниць зброї, це нарізна армійських зразків, мисливська, холодна, також була здана велика кількість гранат, боєприпасів, снарядів, більше 10 тис. набоїв різного калібру", - додав Савченко.
Нагадаємо, що генпрокурор України Юрій Луценко вважає за необхідне суворо карати за використання нелегально придбаної зброї, але водночас висловлюється за легалізацію дозволеної.
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