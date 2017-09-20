Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У жовтні-листопаді на строкову службу призвуть понад 10 тис осіб

З них в Збройних силах будуть служити - 6 360 осіб
Кабінет міністрів України встановив, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді, становить 10 460 осіб.
У жовтні-листопаді на строкову службу призвуть понад 10 тис осіб Фото:Reuters

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляють "Українські Новини".

З них в Збройних силах будуть служити - 6 360 осіб, в Національній гвардії - 3 500 тис. осіб, у Державній спеціальній службі транспорту - 600 осіб.

Обсяг видатків для проведення призову громадян на строкову військову службу в жовтні-листопаді складе 34 446 139,8 гривень.

Відзначається, що обсяг витрат на одного призовника становить 3 293 гривень, з них 3 200 гривень - для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу.

93,13 грн - для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби).

Нагадаємо, що в серпні в Україні стартував позачерговий призов на службу в Національній гвардії України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 09 2017 15:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.