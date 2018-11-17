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У "Жулянах" росіянина не пустили в Україну через георгіївську стрічку на валізі

Георгіївська стрічка в Україні законодавчо заборонена з червня 2017 року
Громадянину Російської Федерації українські прикордонники відмовили в перетині державного кордону і заборонили в'їзд в Україну строком на 3 роки через георгіївську стрічку.
У "Жулянах" росіянина не пустили в Україну через георгіївську стрічку на валізі Фото: dpsu.gov.ua

"16 листопада в пункті пропуску "Жуляни" під час здійснення прикордонного контролю авіарейсу з Білорусі, прикордонним нарядом виявлено валізу, на ручці якої містилася антиукраїнська символіка, а саме - георгіївська стрічка. Згодом було встановлено і власника валізи. Ним виявився громадянин Російської Федерації, який прибув в Україну з приватним візитом, мав зворотний квиток і достатнє грошове забезпечення", - інформує Держприкордонслужба України.

Чоловікові відмовили в перетині державного кордону і заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Нагадаємо, що 15 червня 2017 року набув чинності закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".

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17 11 2018 16:16
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