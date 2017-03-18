CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Брюсселі внаслідок вибуху в будинку семеро людей отримали поранення, ще одна особа вважається зниклою безвісти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У житловому будинку в Брюселі стався вибух
Причиною вибуху, імовірно, став побутовий газ
Фото: ukrinform.com
Через вибух та пожежу, що сталися близько 16 години у комуні Сен-Жиль, будинок майже повністю зруйновано, повідомляє Укрінформ.
Рух транспорту в районі інциденту призупинений. Ситуація контролюється з вертольота.
За інформацією бургомістра комуни Сен-Жиль Шарля Піке, причиною вибуху, імовірно, став побутовий газ.
Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок вибуху на заводі "Запоріжкокс" загинуло четверо людей.
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