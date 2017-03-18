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У житловому будинку в Брюселі стався вибух

Причиною вибуху, імовірно, став побутовий газ
У Брюсселі внаслідок вибуху в будинку семеро людей отримали поранення, ще одна особа вважається зниклою безвісти.
У житловому будинку в Брюселі стався вибух Фото: ukrinform.com

Через вибух та пожежу, що сталися близько 16 години у комуні Сен-Жиль, будинок майже повністю зруйновано, повідомляє Укрінформ.

Рух транспорту в районі інциденту призупинений. Ситуація контролюється з вертольота.

За інформацією бургомістра комуни Сен-Жиль Шарля Піке, причиною вибуху, імовірно, став побутовий газ.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок вибуху на заводі "Запоріжкокс" загинуло четверо людей.

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18 03 2017 21:00
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