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У житловому будинку в Києві обірвався ліфт з пасажиром

Постраждалого забрала "швидка"
У Деснянському районі міста Києва в під'їзді однієї з багатоповерхівок обірвався ліфт.
У житловому будинку в Києві обірвався ліфт з пасажиром Фото: youtube.com

Чоловіка, який під час падіння перебував в кабіні ліфта, забрала карета швидкої допомоги, повідомляє "Еспресо".

Ліфт впав з висоти третього поверху.

Нагадаємо, в Одесі під час святкування "Гуморини 2018" на перехожого впав фрагмент фасаду будинку.

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01 04 2018 20:40
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