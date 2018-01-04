CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Деснянському районі міста Києва в під'їзді однієї з багатоповерхівок обірвався ліфт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У житловому будинку в Києві обірвався ліфт з пасажиром
Постраждалого забрала "швидка"
Фото: youtube.com
Чоловіка, який під час падіння перебував в кабіні ліфта, забрала карета швидкої допомоги, повідомляє "Еспресо".
Ліфт впав з висоти третього поверху.
Нагадаємо, в Одесі під час святкування "Гуморини 2018" на перехожого впав фрагмент фасаду будинку.
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01 04 2018 20:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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