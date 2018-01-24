У житловому будинку на Київщині вибухнув газ, є загиблий
"О 18:28 23 січня в с.Новосілки Макарівського району по вул. Широкій, 4 у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку, за попередніми даними, стався вибух природного газу з подальшим горінням", - повідомляють на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Зазначають, що одна людина загинула і ще двох госпіталізували - жінку з опіками шиї та обличчя і чоловіка з гіпертонічним кризом.
Фото: dsns.gov.ua
Крім того, в чотирьох квартирах у результаті вибуху зруйновано стіни і перекриття між 1-м і 2-м поверхами. Мешканці будинку тимчасово відселені до родичів і сусідів.
Станом на 7:10 середи пожежу ліквідовано. Тривають роботи з розбирання уламків даху і перекриття будинку.
Фото: dsns.gov.ua
Нагадаємо, у Херсонській області троє дітей від п'яти до двох років загинули в результаті отруєння чадним газом.
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