У житловому будинку на Київщині вибухнув газ, є загиблий

У селі Новосілки Макарівського району Київської області ввечері на першому поверсі квартири двоповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу.

"О 18:28 23 січня в с.Новосілки Макарівського району по вул. Широкій, 4 у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку, за попередніми даними, стався вибух природного газу з подальшим горінням", - повідомляють на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначають, що одна людина загинула і ще двох госпіталізували - жінку з опіками шиї та обличчя і чоловіка з гіпертонічним кризом.

Фото: dsns.gov.ua

Крім того, в чотирьох квартирах у результаті вибуху зруйновано стіни і перекриття між 1-м і 2-м поверхами. Мешканці будинку тимчасово відселені до родичів і сусідів.

Станом на 7:10 середи пожежу ліквідовано. Тривають роботи з розбирання уламків даху і перекриття будинку.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, у Херсонській області троє дітей від п'яти до двох років загинули в результаті отруєння чадним газом.