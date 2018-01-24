Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У житловому будинку на Київщині вибухнув газ, є загиблий

Ще двох людей госпіталізовано
У селі Новосілки Макарівського району Київської області ввечері на першому поверсі квартири двоповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу.
У житловому будинку на Київщині вибухнув газ, є загиблий Фото: dsns.gov.ua

"О 18:28 23 січня в с.Новосілки Макарівського району по вул. Широкій, 4 у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку, за попередніми даними, стався вибух природного газу з подальшим горінням", - повідомляють на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначають, що одна людина загинула і ще двох госпіталізували - жінку з опіками шиї та обличчя і чоловіка з гіпертонічним кризом.

Фото: dsns.gov.ua

Крім того, в чотирьох квартирах у результаті вибуху зруйновано стіни і перекриття між 1-м і 2-м поверхами. Мешканці будинку тимчасово відселені до родичів і сусідів.

Станом на 7:10 середи пожежу ліквідовано. Тривають роботи з розбирання уламків даху і перекриття будинку.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, у Херсонській області троє дітей від п'яти до двох років загинули в результаті отруєння чадним газом.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 01 2018 09:56
ТЕГИ: вибух, газ, Київ
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.