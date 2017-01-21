У Житомирі 13 школярів госпіталізували через отруєння
10 дітей отримують медичну допомогу в дитячій міській лікарні, 3 – у Житомирській обласній лікарні, одна сім'я відмовилася від госпіталізації. Про це повідомили в прес-службі Житомирської міськради.
Всі діти є учнями Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 з різних класів.
Стан дітей задовільний, вони отримують безкоштовно медичну допомогу.
В їдальні установи розпочалася перевірка.
Нагадаємо, у листопаді 2016 року в Одеській області у дитячому садку отруїлися восьмеро дітей. Для розслідування причин отруєння створена робоча група і проведена перевірка дошкільного навчального закладу. В ході перевірки виявлено ряд порушень санітарного законодавства. Діяльність ДНЗ №19 Маяк тимчасово припинена до 14 листопада.
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