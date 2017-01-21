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У Житомирі 13 школярів госпіталізували через отруєння

Стан дітей задовільний, вони отримують безкоштовно медичну допомогу
У Житомирі 13 дітей були госпіталізовані з попереднім діагнозом харчове отруєння.
У Житомирі 13 школярів госпіталізували через отруєння Фото: vseverske.info

10 дітей отримують медичну допомогу в дитячій міській лікарні, 3 – у Житомирській обласній лікарні, одна сім'я відмовилася від госпіталізації. Про це повідомили в прес-службі Житомирської міськради.

Всі діти є учнями Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 з різних класів.

Стан дітей задовільний, вони отримують безкоштовно медичну допомогу.

В їдальні установи розпочалася перевірка.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року в Одеській області у дитячому садку отруїлися восьмеро дітейДля розслідування причин отруєння створена робоча група і проведена перевірка дошкільного навчального закладу. В ході перевірки виявлено ряд порушень санітарного законодавства. Діяльність ДНЗ №19 Маяк тимчасово припинена до 14 листопада. 

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21 01 2017 13:25
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