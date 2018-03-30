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У Житомирі 21 нацгвардієць захворів на кір
Дев'ятеро з них у лікарні
Фото: з відкритих джерел
"Станом на 30.03.2018 року, в лікарнях Житомира залишаються на лікуванні 9 з 21 військовослужбовців Нацгвардії. Хворим організовано належне лікування і забезпечено всіма необхідними ліками", – йдеться у повідомленні прес-служби військової прокуратури Центрального регіону.
Наголошується, що хвороба у бійців проходить в легкій формі.
За словами старшого лікаря-епідеміолога Північного Київського управління Нацгвардії Лесі Купрієнко, в цей час епідеміологічна ситуація у військовій частині є в межах норми.
Нагадаємо, що до медичного закладу КЗ "Ірпінська центральна міська лікарня" за медичною допомогою звернулися шість військовослужбовців з вітрянкою та ще п’ятеро з підозрою на кір.
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30 03 2018 15:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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