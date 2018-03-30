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У Житомирі 21 нацгвардієць захворів на кір

Дев'ятеро з них у лікарні
У Житомирі 21 військовослужбовець Нацгвардії захворів на кір.
У Житомирі 21 нацгвардієць захворів на кір Фото: з відкритих джерел

"Станом на 30.03.2018 року, в лікарнях Житомира залишаються на лікуванні 9 з 21 військовослужбовців Нацгвардії. Хворим організовано належне лікування і забезпечено всіма необхідними ліками", – йдеться у повідомленні прес-служби військової прокуратури Центрального регіону.

Наголошується, що хвороба у бійців проходить в легкій формі.

За словами старшого лікаря-епідеміолога Північного Київського управління Нацгвардії Лесі Купрієнко, в цей час епідеміологічна ситуація у військовій частині є в межах норми.

Нагадаємо, що до медичного закладу КЗ "Ірпінська центральна міська лікарня" за медичною допомогою звернулися шість військовослужбовців з вітрянкою та ще п’ятеро з підозрою на кір.

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30 03 2018 15:15
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