У Житомирі керівник військкомату влаштував стрілянину
Коли чоловік паркував автомобіль, у нього виник конфлікт з людьми, які стояли поруч. Водій дістав зброю і вистрілив чоловіку в спину, а жінку вдарив в обличчя.
"За інформацією, яка відома наразі, конфлікт виник раптово, потерпілими є мешканці багатоповерхівки. Причиною стало паркування автомобіля. Це абсолютно побутова ситуація. На місці потерпілим було надано допомогу, наразі їх госпіталізовано", - повідомила речниця ГУ НП Житомирської області Алла Ващенко в ефірі телеканалу "112 Україна".
Зловмисника затримали. Повідомляється, що на місці було знайдено пристрій для вистрілу гумових куль. Він зареєстрований, тобто був у підозрюваного на законних підставах.
Нацполіція розпочала кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство). Санкція передбачає покарання у вигляді увязнення на термін від 4 до 7 років.
Нагадаємо, у січні у місті Олевськ Житомирської області сталася масова стріляниназа участю кількох десятків людей.
Унаслідок інциденту вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району і ще троє – львів'яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги.
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