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У Житомирі керівник військкомату влаштував стрілянину

На місці було знайдено пристрій для вистрілу гумових куль, він зареєстрований, тобто був у підозрюваного на законних підставах
На плоші Перемоги у Житомирі вчора, 3 березня, керівник військкомату влаштував стрілянину. Він стріляв у чоловіка, а після вдарив жінку в обличчя.
У Житомирі керівник військкомату влаштував стрілянину Фото: tsn.ua

Коли чоловік паркував автомобіль, у нього виник конфлікт з людьми, які стояли поруч. Водій дістав зброю і вистрілив чоловіку в спину, а жінку вдарив в обличчя. 

"За інформацією, яка відома наразі, конфлікт виник раптово, потерпілими є мешканці багатоповерхівки. Причиною стало паркування автомобіля. Це абсолютно побутова ситуація. На місці потерпілим було надано допомогу, наразі їх госпіталізовано", - повідомила речниця ГУ НП Житомирської області Алла Ващенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

Зловмисника затримали. Повідомляється, що на місці було знайдено пристрій для вистрілу гумових куль. Він зареєстрований, тобто був у підозрюваного на законних підставах.

Нацполіція розпочала кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство). Санкція передбачає покарання у вигляді увязнення на термін від 4 до 7 років.

Нагадаємо, у січні у місті Олевськ Житомирської області сталася масова стріляниназа участю кількох десятків людей.

Унаслідок інциденту вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району і ще троє – львів'яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги.

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04 03 2017 13:30
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