CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Житомирі поранили ножем заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗС України полковника Павла Щербаня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Житомирі поранили заступника командувача Десантно-штурмових військ
Офіцер отримав удар ножем
Фото: ДШВ
Щербань отримав поранення 27 червня увечері біля продуктового магазину.
"На даний час офіцер знаходиться на лікуванні, загрози життю немає", - повідомляє у п'ятницю прес-служба командування ДШВ ЗСУ
За фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень Національною поліцією м. Житомир відкрито кримінальне провадження, проводяться необхідні слідчі дії.
Як зазначається на сайті Міноборони, Павло Щербань є заступником командувача з матеріально-технічного забезпечення ДШВ Збройних Сил України.
Раніше повідомляли, що у Житомирській області п'ятеро учасників злочинної групи затримані за підозрою у замаху на вбивство поліцейського.
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