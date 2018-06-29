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У Житомирі поранили заступника командувача Десантно-штурмових військ

Офіцер отримав удар ножем
У Житомирі поранили ножем заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗС України полковника Павла Щербаня.
У Житомирі поранили заступника командувача Десантно-штурмових військ Фото: ДШВ

Щербань отримав поранення 27 червня увечері біля продуктового магазину.

"На даний час офіцер знаходиться на лікуванні, загрози життю немає", - повідомляє у п'ятницю прес-служба командування ДШВ ЗСУ

За фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень Національною поліцією м. Житомир відкрито кримінальне провадження, проводяться необхідні слідчі дії.

Як зазначається на сайті Міноборони, Павло Щербань є заступником командувача з матеріально-технічного забезпечення ДШВ Збройних Сил України.

Раніше повідомляли, що у Житомирській області п'ятеро учасників злочинної групи затримані за підозрою у замаху на вбивство поліцейського.

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29 06 2018 14:56
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