У Житомирі поранили заступника командувача Десантно-штурмових військ

У Житомирі поранили ножем заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗС України полковника Павла Щербаня.

Щербань отримав поранення 27 червня увечері біля продуктового магазину.

"На даний час офіцер знаходиться на лікуванні, загрози життю немає", - повідомляє у п'ятницю прес-служба командування ДШВ ЗСУ

За фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень Національною поліцією м. Житомир відкрито кримінальне провадження, проводяться необхідні слідчі дії.

Як зазначається на сайті Міноборони, Павло Щербань є заступником командувача з матеріально-технічного забезпечення ДШВ Збройних Сил України.

Раніше повідомляли, що у Житомирській області п'ятеро учасників злочинної групи затримані за підозрою у замаху на вбивство поліцейського.