У Житомирі школи закривають на карантин
Навчання буде припинено в школах і профтехучилищах, а також позашкільних установах освіти (музичні та художні школи і т.д.), повідомляє місцеве видання zt.20minut.ua з посиланням на заступника мера Матвія Хренова.
"Протягом тижня з 29 січня відбулося значне зростання захворюваності. Тому ми прийняли рішення ввести з 2 лютого попереджувальні заходи і продовжити їх на весь наступний тиждень", - зазначив заступник мера.
"8 лютого збереться повторна комісія, буде вирішено, відновимо навчання чи продовжимо карантин", - додав він.
Нагадаємо, що у Вінниці, а також Берегівському й Виноградівському районах Закарпатської області запровадили карантин через різкий ріст захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) серед школярів та дошкільнят.
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