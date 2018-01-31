У Житомирі школи закривають на карантин

Навчання на тиждень також буде призупинено у позашкільних закладах і профтехучилищах

У Житомирі через збільшення кількості хворих на грип і ГРВІ з 2 по 11 лютого школи закрили на карантин.

Навчання буде припинено в школах і профтехучилищах, а також позашкільних установах освіти (музичні та художні школи і т.д.), повідомляє місцеве видання zt.20minut.ua з посиланням на заступника мера Матвія Хренова.

"Протягом тижня з 29 січня відбулося значне зростання захворюваності. Тому ми прийняли рішення ввести з 2 лютого попереджувальні заходи і продовжити їх на весь наступний тиждень", - зазначив заступник мера.

"8 лютого збереться повторна комісія, буде вирішено, відновимо навчання чи продовжимо карантин", - додав він.

Нагадаємо, що у Вінниці, а також Берегівському й Виноградівському районах Закарпатської області запровадили карантин через різкий ріст захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) серед школярів та дошкільнят.